Nejvíce zájmu vzbuzuje především jeden z jejích mazlíčků. Jmenuje se Valkyrie a na sítích je hvězdou. Jedná se o druh mainské mývalí kočky, což je jedno z nejstarších amerických kočičích plemen.

Na účtu jsou k vidění všechna její speciálně vyšlechtěná koťata, která se na vás dívají vážným výrazem se svraštělým obočím, skutečně podobným tomu lidskému.

Zajímavé, ale divné

Fotografie Valkyrie lidé sdíleli také na Twitteru. Původní příspěvek se snímkem kočky sice označuje speciálně vyšlechtěné zvíře za rozkošné, ale ne všichni uživatelé sociální sítě s tímto tvrzením souhlasili. Podle serveru Unilad považují mnozí tuto abnormální kočku za velmi znepokojivou.

„Je to divné, zajímavé, ale hlavně divné,“ napsal jeden z uživatelů. Další zase komentoval „Tyhle kočky vypadají jako postavy z muzikálu Kočky, ale jsou skutečné”.

Zatímco mnozí lidé ve výrazu tváře koček skutečně vidí lidskou tvař, jiní ji zas podle chovatelky přirovnávají k vlkodlakům. „Každý chovatel má svůj vlastní ideál kočky, kterou si chce pořídit. Na svém snu pracuji již dlouho, šestnáct let. A nyní jsem velmi blízko svému cíli,“ řekla před časem deníku Daily Mail.

„Stále to však není přesně to, co chci. Doufám, že brzy světu ukážu ještě unikátnější typ mainské mývalí kočky,“ dodala Rastorguevová.

Mainská mývalí kočka je jedno z nejstarších amerických kočičích plemen. Řadí se mezi největší domestikované kočky. Díky její impozantní velikosti a přátelské povaze se jí často přezdívá „něžný obr“.

Deset nejpodivnějších kočičích plemen

Kočky jsou pro svou povahu považovány za velmi zvláštní stvoření, i proto je někteří jejich milovníci tolik zbožňují a považují je za rozkošné. Ale i když jsou podle nich všechny kočky roztomilé a svým způsobem jedinečné, existují plemena, která svým vzhledem vyčnívají z davu.

Od podivné srsti až po kočky s velkýma ušima. Existuje spousta zajímavých rysů, díky kterým je těchto deset kočičích plemen obzvlášť zajímavých.

1. Sphynx

Nejcharakterističtější znaky sphynxů jsou jejich téměř bezsrsté tělo, velké špičaté uši, vrásky a kulaté břicho. Bezsrstá kůže sphynxů je způsobena přirozeně vzniklou genovou mutací, která byla následně zkřížená s kočkami typu Rex.

2. Peterbald

Peterbaldské kočky jsou často považovány za kočky převážně bezsrsté, nicméně toto plemeno má až pět různých typů srsti včetně krátké nebo kartáčové. Peterbaldské kočky a další bezsrstá plemena jsou známá tím, že mají na tlapkách výraznější pásky, které, jak známo, používají ke zvedání věcí nebo dokonce k otevírání dveří.

3. Munchkin

Munchkinské kočky, jezevčíci mezi kočičími plemeny, jsou známé již stovky let a vyznačují se kratšíma nohama, ale jinak standardní stavbou těla. Jako plemeno však byly oficiálně uznány až v polovině devadesátých let. Toto plemeno bylo dlouho kontroverzní kvůli genetické mutaci způsobující deformaci dlouhých kočičích kostí.

4. Devon Rex

Jedno z mála plemen koček s velkýma ušima. Toto plemeno bylo objeveno v 50. letech 20. století, když si jedna žena všimla, že jedno kotě ve vrhu toulavých koček má kudrnatou srst, výrazné uši a drobný čumák. Tyto legračně vypadající kočky mají většinou veselou a společenskou povahu.

5. Japonský bobtail

Toto zvláštní plemeno japonských koček se rodí s krátkým huňatým ocasem podobným ocasu králíka. Některé japonské bobtailky navíc dokonce při běhu poskakují jako králíci. Jejich zadní nohy bývají o něco delší než přední, což jim dodává obzvlášť atletický vzhled. Toto plemeno údajně vzniklo již v roce 600 n. l., kdy byly kočky přivezeny s buddhistickými mnichy z Číny a Koreje do Japonska.

6. Skotská klapouchá kočka

Klapouché kočky mají ohnuté uši, takže vypadají, že téměř žádné uši nemají. Díky kulatému obličeji a velkým kulatým očím mohou připomínat například sovy. Plemeno se vyvinulo v roce 1961 ze skotské kočky jménem Susie, která měla sklopené uši.

7. Khao Manee

Tyto majestátně vypadající kočky pocházejí z Thajska, kde jejich jméno znamená „bílý drahokam“. Mají krémově bílou srst a jasné oči zelené, modré nebo zlaté barvy.

8. Pixiebob

Toto plemeno se podobá divokému rysovi ve velikosti domácí kočky. Zakladatelka chovu Carol Ann Brewer tvrdí, že kočky Pixiebob pocházejí z linie přirozeně se vyskytujících kříženců rysů, ale genetické důkazy nejsou průkazné. Kromě charakteristického ocasu mají tyto kočky sklon k polydaktylii (více prstů na tlapce).

9. Kočka savanová

Kočka savanová vypadá jako divoká kočka z africké savany. Vznikla křížením kočky domácí a servala, středně velké divoké africké kočky. Savanové kočky jsou mimořádně velké, obvykle váží až 30 kg a řadí se mezi nejvyšší domácí plemena koček na světě. Toto plemeno se také může pochlubit výjimečně velkýma ušima a znaky připomínajícími geparda.

10. Zakrslá perská kočka

Technicky vzato není tato perská kočka nijak zvláštní, je to totiž odrůda klasické perské kočky, která však byla vyšlechtěna tak, aby byla extrémně malá. Některé jsou tak drobné, že se vejdou do lidské dlaně. Toto plemeno však čelí mnoha kontroverzím kvůli zdravotním problémům, kterými mohou kočky trpět kvůli přešlechtění.