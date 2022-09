Mrzačí je i zabíjejí. Na zvířatech se dál testuje, i přes jiné možnosti

V Česku iniciativu propagovala organizace Svoboda zvířat. Loni na podzim ji odstartovala známým videem plačících celebrit, jako jsou Ben Cristovao, Veronika Čermák Macková a další, v reakci na pokusy na zvířatech. Zakončila ji dalším srdceryvným videem, tentokrát v něm o hrůzách laboratoří promluvila samotná zvířata, kterým propůjčily hlasy osobnosti jako Patricia Pagáčová, Martina Pártlová nebo Honza Musil. V Česku byl díky tomu minimální počet hlasů pod iniciativou pro naši zemi překročen sedmkrát.

„Je skvělé, že jsou Češi v otázkách práv zvířat takto otevření a není jim lhostejné jejich zbytečné utrpení. Když jim navíc ukážeme, že existují alternativní metody a jak spolehlivě fungují oproti metodám se zvířaty, většina lidí souhlasí s nesmyslností pokusů a postaví se za zvířata. A za to jim moc děkujeme,“ uvedla předsedkyně Svobody zvířat Barbora Bartušková Večlová.

Po dobu následujících tří měsíců budou členské státy EU ověřovat všechny podpisy. Pokud iniciativa i po odstranění neplatných či duplicitních hlasů bude mít minimálně jeden milion ověřených podpisů, pak to pro zvířata z laboratoří znamená naději na lepší život. Evropská komise by pak měla navrhnout kroky k postupnému ukončení testování. „Věříme, že Evropská komise, poslanci Evropského parlamentu i vlády jednotlivých zemí berou v potaz přání svých občanů a budou co nejdříve jednat o jejich požadavcích na ukončení testování na zvířatech,“ sdělila Kerry Postlewhite, mluvčí Cruelty Free Europe, což je jedna z organizací, která EOI organizovala.

EU zvažuje rozvolnění pravidel testů na zvířatech. Češi to umí i bez krutosti

Přestože testování kosmetických přípravků na zvířatech je v EU zakázáno už od roku 2013, na zvířatech se dále testuje. K porušování zákazu dochází kvůli protichůdnému nařízení REACH, které vyžaduje testovat na zvířatech látky, se kterými přijdou do styku zaměstnanci, nebo které mohou ohrozit životní prostředí.

Dnes přitom existuje mnoho alternativních metod, jak zvířata z krutých pokusů vynechat. Například společnost MatTek produkuje tkáňové modely, které vyrábí z buněk lidského těla. Vznikají tak modely lidské pokožky nebo orgánů, na kterých je možné toxicitu látek a jejich účinky sledovat. Mimo to, že testování na zvířatech nahrazují, dávají i přesnější výsledky. „Složení lidské a králičí pokožky se od sebe velmi liší, nejen strukturou, ale i tloušťkou jednotlivých vrstev. Zjistilo se, že 50 procent výsledků získaných na lidských dobrovolnících se úplně odlišuje od toho, co se získalo na králících,“ vysvětlila Silvia Letasiová, marketingová ředitelka společnosti MatTek.