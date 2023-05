Lidé, kteří disponují rodinným domem se zahradou, nebo mají možnost z bytového či panelového domu odejít relaxovat do vlastní oázy klidu, mají štěstí. Stejně tak jejich psí parťáci, kteří odpočinek na zahradě rovněž uvítají. Je však třeba vzít na vědomí, že i na vlastní zahradě na ně mohou číhat nástrahy. Ať už v podobě jedovatých rostlin, živočichů, parazitů nebo nebezpečného pracovního nářadí.

Pes na zahradě? I v květinovém ráji může na domácího mazlíčka číhat řada nebezpečných nástrah | Foto: Shutterstock

V první řadě je třeba mít zabezpečenou zahradu tak, aby z ní pes neutekl. Základem je stabilní oplocení, které zvíře nepodhrabe, ani nepřeskočí.

I psi, kteří nemají tendence utíkat, by se v případě, že plot bude poškozený, mohli ocitnout v nebezpečí. Ohrozit je může například jiný větší pes, který by na pozemek mohl vniknout. Hrozí také, že se psi vzájemně pokoušou skrz plot. Ten by proto měl mít takové rozestupy planěk, aby k tomu nedošlo.

Jaro je tady, oprašte repelenty. V lese se psem si dejte pozor i na bachyně

Pokud pes prostředí zahrady zná a oplocení je dostatečné, není nutné jej mít neustále pod dozorem. Je však potřeba mít se na pozoru při různých zahradnických pracích.

„Při sekání trávy, ať už sekačkou, strunovkou, nebo kosou, raději psa pošlete domů nebo do boudy. Stejně tak jej pohlídejte při prořezávce stromů, ale třeba i při klácení ořechů nebo setřásání jablek,“ poradil ředitel společnosti PetExpert, která se specializuje na pojištění domácích mazlíčků, Bedřich Synek.

Zdroj: Shutterstock

Pokud v zahradní kůlně či sklípku skladujete chemikálie, i tady dejte pozor na to, aby k nim pes neměl přístup. Na hubení slimáků, myší nebo potkanů jedem v dosahu psa zapomeňte.

Nebezpečná fauna i flóra

Riziko představují i některé rostliny a živočichové. Především v případě, kdy pes ochutnává, na co přijde.

Toxické jsou pro psy například cibulky narcisů, celé rostliny rajčat včetně plodů, dále plody břečťanu, brslenu, jalovce, ale třeba i hroznové víno. „Nejde přitom jen o riziko požití. Pozor například na okrasné trávy, jejichž semena a pluchy se mohou psovi dostat do očí nebo uší a působit tam problémy. V neposlední řadě může psa potrápit alergie na pyl,“ varoval Synek.

Nebezpeční brouci? Jedu majek se není třeba obávat, člověk by je musel pozřít

Pokud zjistíte, že si pes pochutnal i na velmi malém množství některé z jedovatých rostlin, je nezbytné okamžitě vyhledat veterinární pomoc a vyvolat zvracení nejlépe do 30 minut od pozření. K vyvolání zvracení je možné použít tříprocentní roztok peroxidu vodíku naředěný s vodou v poměru 1:1, který by měl během několika minut účinkovat.

„Pes ho pak musí vypít tolik, dokud nezačne zvracet. Zároveň, pokud máte doma nějaké živočišné uhlí, mu můžete podat třeba dvě až tři tablety,“ poradila veterinářka Markéta Grešíková.

Zdroj: Shutterstock

Doporučená dávka je jeden až čtyři gramy uhlí na kilogram hmotnosti zvířete. Pokud jde o pozření saponátu či žíraviny, zvracení nikdy nevyvolávejte. Psovi dejte před urychlenou cestou k veterináři napít vody nebo mléka.

Alergiemi trpí téměř třetina psů. Spouštěčem může být nevhodné složení stravy

Psy mohou lákat také živočichové, kterými se to na zahradách jen hemží. Čichat nebo ohnat se mohou po včele, vose nebo sršni. To není bezpečné zejména pro malá psí plemena, seniory nebo štěňata, kteří mohou být na bodnutí nebo kousnutí alergičtí. Velkým rizikem je, že hmyz psa bodne do krku uvnitř tlamy.

Klíšťata jsou již aktivní

Z pobytu na zahradě si pes může přinést také klíšťata, která jsou už aktivní a mohou ho nakazit nemocemi jako borelióza, babezióza, anaplazmóza či klíšťová encefalitida. Psa je proto třeba chránit a pravidelně aplikovat antiparazitní přípravky, nebo mu pořídit antiparazitní obojek.