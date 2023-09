„Je s velkým otazníkem, co schválí Poslanecká sněmovna, a zda projde návrh, podle kterého se má daň z nemovitosti takzvaně valorizovat. Pokud město nyní odsouhlasí navýšení daní, tak budou koeficienty vycházet z jiných základů. Může se tedy stát, že když se to všechno potká dohromady, budeme na té samé sumě, o které jsme se bavili zhruba před rokem. Pro některé lidi to může být šok,“ vyjádřil svůj názor zastupitel za KDU-ČSL Ladislav Šťastník.

Město slibuje jako kompenzaci snížení poplatků za komunální odpad

Starosta Kojetína Leoš Ptáček (Kojetín 2022) ale návrh na zvýšení koeficientu obhajuje tím, že město chce tímto způsobem kompenzovat neustále se zvyšující náklady na svoz odpadu.

„Občané v Kojetíně dnes platí pouze šedesát procent reálné ceny. V okamžiku, kdy sáhneme na cenu za svoz komunálního odpadu, naroste nám dlužná částka, kterou nejsme schopni vybrat od neplatičů. To ale není smyslem, protože čím dál více se bude dít to, že poctiví lidé, kteří řádně platí, budou dál dotovat neplatiče,“ vysvětlil Leoš Ptáček.

Podle návrhu, který koalice předkládá do zastupitelstva, se má zvednout místní koeficient ze stávající hodnoty 1,3 na 2,5. „Současně se ale zcela ruší koeficient 1,6, což je koeficient takzvaně podle počtu obyvatel,“ upřesnil. Lidé podle návrhu nové obecně závazné vyhlášky zaplatí od příštího roku méně za komunální odpad.

„Sleva na svozu odpadů je pro každého obyvatele 200 korun, občané nad 65 let, invalidní důchodci a děti do 12 let dokonce zaplatí o 400 korun méně. Pro občana bude tedy ten dopad v průměru naprosto minimální a zhruba u poloviny domácností to bude tak, že na tom budou lépe,“ shrnul.

Do městské pokladny by mělo jít díky navrženému zvýšení koeficientu 15 milionů korun. „A to i s průmyslem včetně Amazonu,“ podotkl. Nová vyhláška by měla začít platit od příštího roku.

Návrh podpořila i kojetínská ODS. „Stáli jsme před rozhodnutím, jestli zvýšit poplatky za komunální odpad, nebo to vzít z jiného konce - ulehčit lidem za odpady a zvýšit daň z nemovitosti, kterou zaplatí všichni v Kojetíně. Naše strana návrh podpořila, protože se občané dočkají kompenzace v podobě snížení poplatku za komunální odpad,“ konstatoval místostarosta Kojetína za ODS Arnošt Petružela.

Se zvýšením koeficientu naopak nesouhlasí Kateřina Janoušková, zastupitelka za ČSSD. „Jsem pro pozvolné zvyšování daní, ne pro takový nárůst,“ uvedla.

Jiná města na Přerovsku v tuto chvíli o zvýšení daně z nemovitosti neuvažují. „Asi před dvěma nebo třemi lety jsme zvažovali navýšení daně z nemovitosti u průmyslové zóny, ale vzhledem k nejasnému výkladu ministerstva jsme od toho nakonec upustili,“ řekl starosta Hranic Daniel Vitonský (ANO).

Ani v Přerově se o zvýšení koeficientu daně z nemovitosti neuvažuje. „Zatím zůstává stejný. Pokud se jej rozhodnou zástupci města změnit, musí tato záležitost projít hlasováním zastupitelstva a znamenalo by to novou obecně závaznou vyhlášku. V tuto chvíli čekáme, v jaké podobě projde daňový balíček,“ shrnula mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.