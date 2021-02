„V roce 2010 jsme zjistili, že se na zvonu Maria, který váží úctyhodných 740 kilogramů, objevily praskliny a na dvou místech je zdeformovaný. Povolali jsme proto kampanologa, a ten zjistil, že bude vyžadovat opravu,“ přiblížil starosta Dřevohostic Petr Dostál. Protože by byla příliš nákladná, rozhodli se radní, že jej nahradí nové dílo. Rozhodnutí padlo teprve loni.

Zvon Maria má čestné místo v nejstarší dominantě Dřevohostic - renesanční bratrské zvonici z roku 1590. I ta se v minulých letech dočkala rekonstrukce.

„Nejprve jsme v roce 2014 nechali spravit interiér zvonice, pak provedli rekonstrukci schodiště a elektroinstalace. O dva roky později přišel na řadu exteriér - vyměnili jsme střechu a v novotě je i fasáda. S nápadem na nový zvon přišel farář Zdeněk Mlčoch, který řekl, že sice máme opravenou zvonici, ale chybí jí to nejdůležitější. Na zastupitelstvu jsme se rozhodli, že si nový hlas s ohledem na významné výročí zaslouží,“ řekl starosta.

Dřevohostice uspořádaly na zvon veřejnou sbírku a městys vyzval i okolní obce, zda by do ní mohly přispět. Tak velkou solidaritu starosta podle svých slov nečekal. Od počátku loňského listopadu až do dnešního dne se na účtě sešlo 300 tisíc korun.

„Příjemně nás překvapilo, že lidé přispívali i po větších částkách. Například zdejší Sbor dobrovolných hasičů daroval 30 tisíc korun,“ zmínil.

650 tisíc za nový zvon

Městys mezitím vypsal výběrové řízení na zhotovitele a oslovil několik dílen. „Nakonec jsme vybrali vyhlášenou zvonařskou dílnu Dytrychových-Tomáškových, protože jsme chtěli, aby byl zvon odlitý v našem regionu,“ poznamenal.

Nový zvon má být o něco lehčí než ten původní - nebude vážit 740 kilogramů, ale zhruba 630 kilo. Jeho zhotovení přijde na 650 tisíc korun.

„Díky sbírce už se nám podařilo vybrat polovinu této částky. Zbytek financí uhradí obec,“ doplnil starosta. Podle jeho slov by mohli spatřit lidé novou ozdobu zvonice už na sklonku léta.

Zvonaři z brodecké dílny se pustí do díla už příští měsíc.

„Čekáme na poslední definici rozhodnutí ohledně výzdoby a můžeme začít. Práce potrvá zhruba tři měsíce - nejdůležitější je výroba formy, pak samotná výzdoba, kterou modeluje výtvarník a já ji aplikuji na zvon v podobě včelího vosku. Zvon bude deset dní chládnout v zemi, a pak se oprostí od hliněné formy. Nakonec se provádí cizelování povrchu,“ popsala postup zvonařka Leticie Vránová- Dytrychová.

Povrchové úpravy se dočká i původní zvon Maria, který zůstane vystavený ve zvonici. Nové dílo bude po dokončení představeno v místním kostele sv. Havla a lidé si ho budou moci prohlédnout ještě před samotným zavěšením.

Zvoník se během vyzvánění modlil

Bývalý zvoník František Kužel se svěřil, kdy a proč se v Dřevohosticích zvonilo.

„Správně se mělo zvonit už při východu slunce, ale protože se mu nechtělo tak brzy vstávat, ozval se hlas zvonu vždy až v sedm hodin ráno. Vítal se tím nový den,“ vylíčil Petr Dostál.

Zvonilo se ale i při západu slunce - jako poděkování za prožitý den. A jak dlouho se vyzvánělo? „Zvoník prý vždy odříkal jednu modlitbu: „Anděl Páně zvěstoval Marii a ona počala z Ducha svatého…“ Když se pomodlil, tak zvuk zvonu ustal,“ uzavřel starosta.