Pro obyvatele Dřevohostic to bylo těžké loučení. Na historické renesanční zvonici se v sobotu naposledy rozezněl zvon Maria, jehož zvuk provázel celé jejich dětství a mládí. Kvůli poškození se jej obec rozhodla nahradit novým a uspořádala kvůli tomu veřejnou sbírku. Protože se na účtě sešlo úctyhodných 750 tisíc korun, nechají nakonec radní odlít místo jednoho nového zvonu dva.

Rozloučení se zvonem Maria v Dřevohosticích | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Pro mě je to moc těžké loučení a nevím, jestli to vůbec dořeknu a nerozbrečím se. Byl jsem tady ministrantem od šesti let a jako dítě lítal po schodech zvonice. Zvonilo se ráno, odpoledne i večer na ukončení celého dne, prostě nádhera,“ vzpomínal jeden z místních obyvatel Miloš Kvasnica.