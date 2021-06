Ve chvíli, kdy se valí korytem do formy v licí jámě rozžhavená bronzová hmota, nikdo ani nedýchá. Po skončení náročného procesu je na všech, kteří se na zrodu mistrovského díla podíleli, vidět obrovská úleva.

„Ať krásně zvoní!,“ přeje před dílnou všem, kteří obřad sledovali, zvonařka. Následuje přípitek šampaňským.

V dílně s dlouholetou rodinnou tradicí odlévali ve středu odpoledne první ze zvonů, který ozdobí renesanční zvonici v Dřevohosticích na Přerovsku. Zvon Maria bude znít tónem Gis 1 a jeho hmotnost je 630 kilogramů.

„Všichni si připijme na krásný čistý tón zvonu, který jsme právě odlili,“ pozvedla s dojetím v hlase sklenici Leticie Vránová-Dytrychová.

Odlévání zvonu je pro jeho výrobu vždy zásadním dnem.

„Předcházely mu náročné přípravy, které tento den vyžaduje - složení formy, její uložení, dostatečné zaformování a roztavení zvonařského bronzu. Výroba je u nás tradiční – a to do hliněné formy, která je originální a vytváří se vždy jedna pro ten jeden zvon,“ líčí zvonařka.

Chybět podle ní nesmí ani logo s větvičkou túje, která se trhá na dvoře a vypálí, takže je pokaždé originální.

„Je to úžasná práce s hlínou, do které se podle staré rodinné tradice přidávají různé příměsi - plevy, koudel, kravské chlupy, ale i osvědčené desetistupňové pivo. To vše, když se s tím umí dobře pracovat, dokáže velké věci,“ přiblížila.

Drzhý zvon bude sv. Havel

S výsledkem práce je zvonařka spokojená.

„Teď už můžu říci, že forma vydržela a jsme rádi, že se zvonařská bronz, která měla nějakých 1160 stupňů, nalila do formy. Hmota teď bude tuhnout a chládnout. Také chládnutí je důležitý proces celé výroby a je nutné, aby nedošlo ke smrštění, protože by se mohly alikvótní tóny úplně změnit. Zvon potřebuje přírodní čas, aby dokonale vychládnul,“ řekla.

Zvon Maria ozdobí reliéf Panny Marie Svatohostýnské, ale ponese i znak městyse Dřevohostice a menší znaky okolních obcí, které na jeho zhotovení přispěly.

Na odlévání zvonu se přijeli podívat do brodecké dílny radní a zastupitelé z Dřevohostic, kteří se rozhodli, že po tři sta letech nahradí původní poškozený zvon Maria novým.

„Pro nás je to historická událost, protože zvony budou určovat rytmus života v naší obci možná dalších tři sta nebo čtyři sta let. Oslovil jsem proto zastupitele a dal jim možnost, aby se jeli na odlévání podívat. Jsou tu členové rady, místostarosta, zástupci farního společenství i farář. Druhý zvon - svatý Havel – by měl být odlitý zhruba do dvou týdnů,“ uzavřel starosta Dřevohostic Petr Dostál.