Na Základní umělecké škole v Přerově působíte už od roku 2004. Nejprve jste byl učitelem, později zástupcem ředitele. V jakém stavu jste vedení ZUŠ přebíral? Školu jsem po bývalém panu řediteli přebíral provozně i personálně v dobrém stavu. Řadu věcí jsme řešili již za mého „zástupcování“. Týkalo se to hlavně složité situace, související s onemocněním covid-19, kdy jsme od jara 2020 učili střídavě prezenčně a distančně, a na chod školy to mělo významný dopad. Dnes, kdy se snad konečně z této krize dostáváme a ohlížím se zpět, musím poděkovat drtivé většině našich žáků a jejich rodičům za pochopení a spolupráci při distanční výuce a při dodržování přísných hygienických opatření, za kterých bylo možné spustit prezenční výuku. Problémy byly v řádu jednotek.

Jaké jsou vaše vize a plány do budoucna? Jakým směrem by se měla Základní umělecká škola ubírat?

Mým hlavním cílem je, abychom poskytli všem zájemcům o umělecké vzdělání to nejlepší, aby se u nás naučili nejen umění, ale také spolupracovat, vnímat ostatní a pomáhat si navzájem. K tomu nám pomáhá především skupinová výuka v komorních souborech, orchestrech, sborech, ale i ateliérech výtvarníků. Rád bych rozšířil nabídku nových oborů a vyučovaných předmětů. Velkou výzvou je zkvalitňování vybavení a zmodernizování učeben a budov, ve kterých vyučujeme. Co se týče řízení školy, kromě své vlastní výuky také supluji žáky ostatních kolegů ve chvílích, kdy jsou nemocní, a udržuji si tím kontakt s běžnou výukou. Nechci být ředitelem zavřeným v kanceláři, snažím se s kolegy mluvit. Chci se během školního roku setkat s každým kolegou a společně hovořit o tom, co ho těší, případně trápí, v čem bychom mohli výuku a provoz školy zlepšit. Musím říct, že je to velmi obohacující a přináší to pozitivní podněty oběma stranám. Nicméně jsou dny, kdy se z kanceláře opravdu nedostanu a celý den jen „papíruji“.

Počítáte s nějakými personálními změnami?

Část personálních změn proběhla již v září 2021, kdy spolu s bývalým panem ředitelem odešla část provozních pracovníků do zaslouženého starobního důchodu. Nastoupili noví a musím říci, že se všichni rychle zaběhli a provoz školy funguje bez problémů. Co se týká pedagogického sboru, větší změny nechystám, starší kolegové průběžně odcházejí do důchodu a na jejich místa přijímáme mladé aprobované, či ještě studující učitele, často naše vlastní absolventy.

Kolik žáků studuje na ZUŠ v Přerově, a jaké obory škola nabízí? Plánují se v této oblasti nějaké změny?

Aktuálně studuje na ZUŠ v Přerově téměř tisíc žáků, a to nejen tady ve městě, ale i na pobočkách v Brodku u Přerova, Troubkách a Tovačově. Nejvíce jich navštěvuje hudební obor, výtvarný vyučujeme v Přerově v budově na Máchově ulici, kde máme tři vyučující. Do budoucna bych velmi rád začlenil do nabídky naší školy i obor literárně-dramatický, na který se zájemci často ptají. V současné době připravuji všechny podklady pro jeho schválení naším zřizovatelem, a pokud se vše podaří, rád bych jej v příštím či tom následujícím školním roce otevřel. Stěžejní bude nalézt vhodného aprobovaného vyučujícího. O znovuobnovení tanečního oboru, který měl na naší škole dlouholetou tradici, zatím neuvažuji, myslím si, že nabídka tanečně-pohybových aktivit je v současné době v našem regionu dostatečná.

Velkým tématem do budoucna bude vzdělávání v oblasti multimédií, elektronického zpracování hudby i moderního výtvarného umění. V současné době se na celostátní úrovni reviduje rámcový vzdělávací program ZUŠ, který by na toto téma měl reagovat.

Mají podle vás mladí lidé o hudbu zájem?

Zájem o hudbu je stále vysoký. Je vědecky dokázáno, že hudba příznivě rozvíjí celou osobnost člověka. Nabídka hudebních nástrojů, na které se u nás děti mohou naučit hrát, je široká a je kompletně dostupná na internetových stránkách naší školy. Největší zájem je o hru na klavír, kytaru a bicí nástroje. Asi nejlepší „reklamou“ pro nás jsou veřejná vystoupení našich žáků a souborů. Ta se kvůli pandemii delší dobu nekonala, ale ani tak jsme nezaregistrovali nižší zájem o studium na ZUŠ než v minulých letech.

S postupným rozvolňováním se začínáme opět více objevovat jak na vnitřních, tak na venkovních pódiích, řadu našich současných i bývalých žáků bylo vidět a slyšet v minulých dnech při tradičních masopustních průvodech.

Výtvarný obor čeká několik vernisáží, na kterých si bude moci veřejnost prohlédnout výsledky práce našich žáků. Zmínil bych například výstavu prací našich žáků v Senátu, která bude probíhat během dubna. Přímo u naší budovy v Máchově ulici v Přerově vznikla v minulém roce venkovní stálá výstava s názvem Goliášova zahrádka, kterou s příchodem teplejšího počasí opět obnovíme.

Jaké jsou aktuální úspěchy vašich žáků?

V březnu a dubnu nás čekají krajská kola soutěží základních uměleckých škol, letos ve hře na dechové nástroje, hře na bicí a ve zpěvu. Máme zde několik „želízek“ v ohni, tedy velmi nadaných a šikovných žáků s velkou šancí na postup do celorepublikových kol.

Dalším neopominutelným úspěchem je podle mého zapojení žákyň naší školy do výběrového celostátního projektu MenArt. Aktivně se po celý školní rok projektu účastní Anna Friesová ve hře na příčnou flétnu a Linda Tomišová za výtvarný obor. V neposlední řadě mi dovolte zmínit projekt Moravské filharmonie Olomouc, která v rámci svého projektu zapojila šikovné žáky základních uměleckých škol. V Olomoucké Redutě proběhl společný koncert Moravské filharmonie s žáky ZUŠ, kde vystupovali tři zástupci naší školy - již zmiňovaná Anna Friesová na příčnou flétnu, Anna Krautwurstová na trubku a Jakub Dušek na tubu.