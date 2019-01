Poruba/Přerov – První herní prověrku v podobě tří utkání absolvují v těchto dnech přerovští hokejisté na turnaji v Porubě. Úvodní duel s domácím druholigovým celkem odehráli ve středu a jasně zvítězili. Branku Přerova hájil Martin Vojtek, který by podle všeho měl v příštím týdnu na Hané podepsat smlouvu.

Radost Zubrů | Foto: DENÍK/David Klein

„Do utkání jsme nastoupili v jedné z nejsilnějších sestav, která se na turnaji objeví. Někteří hráči navíc zůstali doma kvůli pracovním povinnostem, jiní se do tří pětek nevešli a příležitost dostanou v dalších zápasech. Neznamená to, že nepatří do užšího kádru. Chtěli jsme prostě hrát na tři pětky, což splnilo svůj účel," sdělil trenér Zubrů Pavel Sedlák.

Jeho svěřenci se ujali vedení v desáté minutě, kdy se prosadil Matěj Málek. Po přestávce se trefili Petr Sakrajda a Antonín Sprušil, čtvrtou branku přidal ve 44. minutě opět Matěj Málek a o několik málo okamžiků zvýšil už na 0:5 z trestného střílení Petr Sakrajda.

„Od začátku jsme kontrolovali hru a soupeře nepouštěli do šancí. Ovšem ve třetí třetině přišlo uspokojení, ve dvojnásobném oslabení jsme inkasovali a následnou ztrátou koncentrace dostali i druhý gól. Jednalo se o pětiminutový výpadek, kdy nám byla Poruba trochu vyrovnaným soupeřem," prohlásil.

Martin Vojtek v brance Přerova si víc zachytal právě až v poslední třetině, kdy hráli Zubři často ve čtyřech, a dvakrát inkasoval. Nejdříve ve 46. minutě po střele Krayzela a o dvě minuty později jej překonal také Wolf.

Konečné skóre uzavřel Kundrátek

Definitivní podobu výsledku dal Marek Kundrátek, jenž upravil skóre na konečných 2:6.

Po šedesáti minutách ještě následovaly nájezdy. Na straně Přerova jeli Zdeněk Sedlák a Jiří Goiš a oba uspěli. Martin Vojtek naopak neinkasoval a Zubři tak vyhráli i tuto dovednostní disciplínu.

V zápase se ve žluto-modrém dresu blýskl jednadvacetiletý útočník Matěj Málek, jenž nastoupil teprve ke svému druhému utkání za Zubry a dvěma góly se podílel na vysokém vítězství svého týmu. „Nejprve využil přesilovku a při druhé brance společně s Goišem uplatnili důraz na brankovišti," upřesnil trenér Sedlák.

Na místo brankářské jedničky posledních tří sezon Radka Tihláře v prvním přípravném utkání strážil přerovskou svatyni Martin Vojtek a jak to tak vypadá, zřejmě v Přerově zůstane. „Už dolaďujeme jen drobné detaily smlouvy a vše nasvědčuje tomu, že to dotáhneme do zdárného konce," prozradil kouč.

HC RT TORAX Poruba – HC ZUBR Přerov 2:6 (0:1, 0:2, 2:3)

Branky a nahrávky: 46. Krayzel (Buček), 48. Wolf (Šindelář) – 10. Málek (Sedlák, Pala), 22. Sakrajda (Ditrich), 36. Sprušil (Sklenář, Ditrich), 44. Málek (Goiš), 45. Sakrajda (tr. střílení), 51. Kundrátek (Sprušil, Sklenář).

Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Buly: 27:31. Střely na branku: 27:34. Rozhodčí: J. Jeřábek – M. Vengřín, R. Vengřín. Průběh utkání: 0:5, 2:5, 2:6.

HC RT TORAX Poruba: Taťák – Šindelář, Wolf, Zientek, Hruzík, Axman, Spusta, Prokop, Mladenka, Hašek, Krayzel, Seidler, Holuša, Pavlačka, Buček, Mikšan, Sedlář, Vaněk, Galajda, Vidlák, Šimkovič. Trenér: Aleš Tomášek.

HC ZUBR Přerov: Vojtek – Pala, Faltýnek – Vlček, Ferenc – Osina, V. Sklenář – Sedlák, Goiš, Málek – Brančík, Ditrich, Sakrajda – Kundrátek, Sprušil, Loupal. Trenér: Pavel Sedlák.

V pátek Přerov nastoupí proti polskému vicemistru z Krakowa a v sobotu sehraje zápas o umístění. „Ve zbývajících dvou duelech nastoupíme ve značně pozměněných sestavách, kdy šance dostanou i mladší hráči. Potřebuji je všechny vidět ve hře," dodal Pavel Sedlák.