Festival nahradí tradiční akce, které se kvůli pandemii nemohly loni ani letos uskutečnit - dubnové narozeniny, červnový Zubrfest nebo srpnovou Dočesnou.

„Předprodej vstupenek startuje už v červenci a podrobnější informace o kapelách budeme zveřejňovat postupně, až doladíme program. Jsme připraveni dodržet všechna hygienická opatření - chceme, aby si lidé akci užili, ale zároveň se u nás cítili bezpečně,“ shrnul ředitel pivovaru Zubr Tomáš Pluháček, který doufá, že se v příštím roce uskuteční všechny tradiční akce v plném rozsahu.

Polotmavá novinka

Přerovský pivovar letos přichází s novinkou - tento týden totiž začala distribuce letního speciálu - polotmavé jedenáctky.

„Jedná se o jedenáctistupňový ležák, který představuje v letních dnech ideální osvěžení. Vyniká plnou chutí s karamelovými tóny a střední, příjemnou hořkostí, které je docíleno kombinací čtyř ječných sladů a tří odrůd chmele v čele s aromatickým Žateckým poloraným červeňákem z Tršicka,“ přibližuje sládková pivovaru Nataša Rousková. Speciál si mohou lidé vychutnat přes celé léto, ale k mání bude i na srpnovém festivalu.

Po rozvolnění opatření se začínají pivnice, restaurace a zahrádky opět plnit takovým počtem konzumentů, na jaký byli v pivovaru dříve zvyklí. „Akcí v regionu přibývá a vidíme to i na vzrůstající poptávce po zápůjčkách výčepního zařízení a party stanů. Doufáme, že se už vracíme k běžnému režimu,“ věří ředitel pivovaru Tomáš Pluháček.

Pandemie, která udeřila ve dvou vlnách a uzavřela restaurace i pivnice, se sice podepsala na celkovém výstavu piva, ale ne nijak dramaticky.

„Nejhorší to bylo loni na jaře, na druhou vlnu už jsme se připravili trochu lépe. Dobu pandemie jsme přežili dobře, skončili jsme účetně v černých číslech a i výroba piva zůstala na stejné úrovni jako v minulých letech. Jen jsme museli prodávat více piva v lahvích a plechovkách,“ uvedl Tomáš Pluháček. Celkový výstav se pohyboval kolem 250 tisíc hektolitrů. Covid podle něj nezpůsobil uzavření většího množství hospod.

„Dělali jsme si vlastní průzkum a zatím to vypadá, že zhruba 85 procent hospod otevřelo. Největší problém teď pro ně nejsou epidemická opatření, ale fakt, že je těžké získat zaměstnance. Číšníci nebo kuchaři si během té těžké doby našli nové zaměstnání a je těžké je přesvědčovat, ať se vrátí zpátky do oboru gastro, protože nikdo neví, jaký bude další vývoj,“ zmínil. Některé hospody vyčkávají s otevřením až do doby, než seženou nové zaměstnance, ale zhruba deset procent jich už zřejmě neotevře.