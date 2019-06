Akce každoročně startuje letní sezonu, ta letošní – sedmá nebude výjimkou.

„Zubrfest přímo v areálu pivovaru nám odstartuje léto v Přerově a já doufám, že opět předčíme očekávání našich fanoušků. Připravili jsme totiž pro ně hned dvě překvapení,“ prozradil ředitel pivovaru Tomáš Pluháček s tím, že také letos nebude chybět několik lákadel.

„Chystáme totiž originální doprovodný program, kdy vedle tradičních prohlídek pivovaru a soutěží, čeká návštěvníky jedinečná možnost vyzkoušet si atrakci Beer in the Sky. Zároveň představíme i pivní novinku, polotmavou jedenáctku, která bude mít na Zubrfestu svoji premiéru,“ doplnil.

Areál veřejnosti otevře své brány v pravé poledne, návštěvníci si budou moci poslechnout interprety na dvou hudebních scénách.

Na hlavní – Grand stage odstartuje program v 13.30 hodin, a to vystoupením kapely Xindl X. Následovat budou Sabina Křováková, Slza, Navostro, Ready Kirken a celý hudební program zakončí slovenští No Name.

Druhá - Free stage bude tradičně patřit nezávislé místní hudební scéně, kterou letos doplní britská kapela Darko. Rockovo-metalovo-punkově návštěvníky naladí Ichi banzai, Breaking The Cycle, So What!, Spocená uklízečka, Zatrest, Notorest či Stará Dobrá Ruční Práce.

Se Zubrem až do oblak

Beer in the Sky, tak se jmenuje atraktivní novinka v letošním programu. Jedná se o jeřábem vyzdviženou plošinu, která najednou pojme až dvaadvacet hostů. Atrakce nabídne návštěvníkům možnost vychutnat si pivo ve výšce až padesát metrů nad zemí s výhledem na pivovar a celý Přerov.

„O vstupenky na atrakci se bude soutěžit i na místě, ale limitovaný počet místenek mají zájemci možnost zakoupit společně se vstupenkou i v předprodeji,“ řekla Jana Dobrovská z agentury Ariston PR.

Lístky jsou v prodeji v podnikové prodejně pivovaru Zubr, a také na internetových stránkách pivovaru.