„Jsme zvyklí na tvrdá obchodní vyjednávání, ale existují hranice, přes které nejsme ochotni jít,“ vysvětluje Tomáš Pluháček, ředitel přerovského pivovaru Zubr.

Znamená to, že si Přerované nebudou moci v prodejnách Albert, které jsou ve městě, koupit pivo místního výrobce? Kdy přesně ke změně dojde?

Na pultech nadnárodního řetězce Albert neseženou lidé pivo značky Zubr od prvního dubna letošního roku. Týká se to jak supermarketů a hypermarketů v Přerově, tak všech prodejen v celé České republice.

Co bylo důvodem tak razantního kroku?

Důvodem je, že jsme nepřistoupili na nevyvážené podmínky při jednáních s řetězcem. Pivovar Zubr patří k nejoceňovanějším tuzemským pivovarům a je mimo jiné i držitelem ochranné známky České pivo i ocenění Klasa A. Kvalita je pro nás tedy vždy na prvním místě a vyrábíme poctivé regionální pivo z těch nejkvalitnějších regionálních surovin, včetně toho nejlepšího chmele z tršické oblasti a sladu, vyráběného z moravských ječmenů. Ctíme tradiční výrobu a z našich zásad nehodláme ustupovat. Za to je naše pivo dlouhodobě oceňováno nejen u nás, ale i v zahraničí. Jsme ryze český pivovar a na tom si zakládáme. Stále častěji slýcháme, jak by se měly podporovat české výrobky, ale prodejní strategie některých nadnárodních obchodních gigantů jdou zcela opačným směrem.

Je za odchodem přerovského pivovaru z prodejen Albert cena?

Není to jen o ceně, ale o souboru všech podmínek - jako letákové akce, určitý způsob podpory marketingu, a tak dále. Jsme zvyklí na tvrdá vyjednávání, ale existují hranice, přes které nejsme ochotni jít. Bohužel právě s obchodním řetězcem Albert jsme takovou společnou cestu nenašli. Nemůžeme jít proti vlastní filozofii a nemůžeme přistoupit na nevyvážené obchodní podmínky. Je proto smutným faktem, že si od dubna pivo Zubr lidé nekoupí v Albertu ani v našem domovském Přerově. Jsme naopak rádi, že se nám s ostatními řetězci povedlo domluvit se a rozumějí tomu, že chceme jít na pulty s kvalitním pivem a za rozumnou cenu. V prodejnách ostatních řetězců lidé naše pivo seženou.

Jak budete ztrátu významného obchodního partnera kompenzovat?

S našimi dalšími partnery chystáme akce na podporu prodeje tak, aby měli lidé možnost si naše pivo koupit v jiných řetězcích. Připravujeme i akce v našich provozovnách a restauracích a budeme posilovat prodej v pivovarské prodejně v Přerově.

Myslíte si, že je situace ztracená i pro příští rok?

Budeme se snažit dál jednat - ale za podmínek, které budou fér pro obě strany. Věřím, že si nezavíráme vzájemně dveře, a že se někdy v budoucnu můžeme dohodnout.

Loňská sezona přerovského pivovaru byla velmi úspěšná. Jaký byl loni výstav?

Držíme si výstav kolem 250 tisíc hektolitrů ročně a je stabilní už několik let po sobě. V posledních dvaceti letech jsme nejoceňovanějším pivovarem v České republice a na Zlatém poháru Pivexu jsme získali i titul Pivovar čtvrtstoletí. Navazujeme tedy na dobrou tradici a historii pivovaru.