Pro učitele prvňáčků byly poslední týdny, kdy se kvůli koronavirové pandemii opět uzavřely školy, náročné. Distanční výuka dětí, které se teprve učí číst a psát, totiž nikdy nenahradí vysvětlování látky před tabulí. I proto většina kantorů přivítala, že se od středy 18. listopadu mohly vrátit zpátky do škol alespoň děti z prvních a druhých tříd. Ulevilo se i rodičům.

Návrat prvňáků a druháků do škol, středa 18.11. 2020. Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

Upoutat pozornost prvňáčků během on-line výuky stálo učitele hodně sil - a na sociálních sítích už na toto téma kolují vtipy. „Ne, že by se dětem do učení nechtělo, ale potřebují se uprostřed vysvětlování nového učiva pochlubit třeba křečkem, nebo zničehonic odběhnou pryč a zalehnou zpátky do peřin,“ líčí jedna z přerovských kantorek.