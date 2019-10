V Přerově bude mít vzpomínka na Karla Gotta ještě jeden rozměr. Na sobotní tancovačce s kapelou Synkopa uctí památku Mistra minutou ticha.

Karel Gott znal kapelu Synkopa ze zlatých šedesátých let, kdy doprovázela jeho pěveckého „rivala“ - slavného přerovského zpěváka Pavla Nováka.

Například při vyhlašování Zlatých slavíků za rok 1966 byl Karel Gott vítězem a Pavel Novák skončil jako čtvrtý. Oba měli v té době našlápnuto ke slibné kariéře, Pavel Novák se ale nikdy neodstěhoval do Prahy a zůstal věrný Moravě.

„Sobotní večer se Synkopou v Městském domě jsme koncipovali jako vzpomínku na desáté výročí úmrtí Pavla Nováka. Mistra uctíme během večera minutou ticha a máme připravenou i jeho píseň Kam se schoulíš,“ přiblížil za organizátory akce Bohuslav Přidal.

Podle manažera kultury Městského domu v Přerově Pavla Ondrůje by si Karel Gott zcela jistě nepřál, aby se rušily koncerty a představení.

„Byl to umělec tělem i duší, rozdával radost a určitě by nechtěl, aby se v ten den rozdával smutek. Pietně si Karla Gotta připomeneme, protože to byl zpěvák evropského formátu, minimálně v šedesátých a sedmdesátých letech,“ řekl.

Kvůli státnímu smutku se nezavře ani přerovské kino Hvězda.

„Když Karel Gott zemřel, hráli jsme jeho písničky a na plátně byla jeho fotografie. Program ale máme nasmlouvaný na měsíce dopředu, takže ho nemůžeme rušit. Lidé mají navíc zakoupené lístky dlouho dopředu,“ vysvětlila vedoucí kina Svatava Měrková.

Rockový večer nebude

Z důvodu státního smutku byl ale v sobotu večer zrušen koncert dvou revivalových kapel v zámeckém klubu v Hranicích.

„Je to vždy na zvážení. Kdyby to byl třeba folkový koncert, tak bychom ho asi nerušili, ale rock je přece jen jiný žánr - z klubu by se večer ozývaly silné decibely. Víme, že zrušení koncertu nesli mnozí rockeři s nelibostí, ale některé lidi by mohlo popudit, kdyby se konal v den státního smutku,“ uvedl Martin Kapek, dramaturg Městských kulturních zařízení v Hranicích. Podle něj je možné koncert přesunout na jiný termín a zakoupené lístky vrátit.

V Kulturním domě Echo v Lipníku nad Bečvou kulturní akce rušit nemusejí, protože se v sobotu 12. října večer žádná nekoná.

Program nebudou měnit v Kojetíně, kde bude patřit sobotní dopoledne akci „Brána do staréch časů na Hané“.

„V Dřevohosticích máme hody, ale ty jsou naštěstí až v neděli, takže o ně lidé nepřijdou,“ uzavřel starosta Dřevohostic Petr Dostál.