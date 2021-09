V Přerově je dnes několik bezdoplatkových zón - počátkem roku 2018 se dostaly na seznam ulice v sociálně vyloučených lokalitách - Husova, Kojetínská, Škodova, Tovačovská a Tovární - a opatření mířilo i do Dluhonské ulice, která byla pověstná ubytovnami.

Bezdoplatková zóna se později rozšířila i do centra a nařízení zasáhlo Masarykovo náměstí, ulice Kratochvílovu, Wilsonovu a část Palackého. Veřejná vyhláška byla vydána i na jeden objekt v Bratrské ulici.

Dalším domem, který měl být zapovězen novým nájemníkům, pobírajícím doplatek na bydlení, byl právě objekt na Žerotínově náměstí 22.

Město ho chtělo na seznam bezdoplatkových zón zařadit právě nyní, ale po rozhodnutí Ústavního soudu bere zpátečku.

„Nemovitost patří soukromému majiteli, a ten tu ubytovává lidi, kteří narušují občanské soužití, zneužívají návykové látky a dostávají se do křížku se zákonem. Předpokládali jsme, že se objekt v září dostane na seznam bezdoplatkových zón. Dnes už je ale jisté, že se tak nestane,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Podle ní bude řízení v této věci na magistrátu zastaveno.

„Na adresu Žerotínovo náměstí 22 tak mohou přicházet další problémoví nájemníci, už jim nebude nic bránit. Z pozice města nemůžeme v tuto chvíli pro nešťastné obyvatele sousedních domů nic udělat, bezdoplatková zóna byla pro samosprávu jediným nástrojem, jak čelit přílivu potížistů - a o tu jsme právě přišli,“ konstatovala Lenka Chalupová.

Ze šestnácti ubytoven zbylo devět

Přerov před lety trápil velký počet ubytoven, které ve městě rostly jako houby po dešti.

Zřejmě nejhorší ukázkou, toho, jak se dá profitovat na neštěstí druhých, byl nechvalně proslulý lazaret romského podnikatele Pavla Mirgy v Dluhonské ulici.

Zrušit se ho podařilo až poté, co vyšly najevo otřesné podmínky, ve kterých žili invalidní lidé, jež podnikatel svážel do své ubytovny z léčeben dlouhodobě nemocných v celé republice.

„Vyhlášením bezdoplatkových zón počet ubytoven v Přerově výrazně klesl. Z původních šestnácti jich zbylo jen devět - Chemik byl zbourán, stejně jako ubytovna u výstaviště. Budeme teď velmi špatně bojovat proti ubytovnám a jejich vzniku, protože nemáme v ruce žádný nástroj. Musíme proto hledat jiný způsob, jak zamezit zneužívání sociálních dávek,“ uvedl náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS), který má na starosti sociální oblast.

Zrušení bezdoplatkových zón podle něj moc nepomůže ani sociálně slabým, na které je tak myšleno, protože pravděpodobně dojde ke zvýšení poplatků za bydlení o tento doplatek.

„Lidé tedy sice mohou dostat více peněz na bydlení, ale majitel ubytovny jim řekne - zaplaťte více, protože může,“ míní Petr Kouba.

Bratrská: Nevíme, co nás čeká

Není to tak dávno, co obyvatelům domu v Bratrské ulici v Přerově ztrpčovala život problémová rodina olašských Romů. V bezdoplatkové zóně je nově i dům v Bratrské, kde k incidentům docházelo.

Jeho obyvatele nález Ústavního soudu nepotěšil.

„Nadšení z toho nejsme, protože nevíme, co nás teď čeká. Byli jsme rádi, že se situace konečně vyřešila, a teď je tu relativně klid. Naši situaci jsme tenkrát museli řešit s právníkem podáním žaloby, protože jsme jinou možnost neměli. Pokud by se tedy něco takového opakovalo, je to zřejmě naše jediná šance,“ shrnula jedna z obyvatelek domu.