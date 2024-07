Míčky, kužely, talířky, ale i balancování s jízdním kolem či štaflemi na obličeji. To je jen část rekvizit, s nimiž vystupuje na podiu, odkud ho diváci sledují se zatajeným dechem. Jeho vystoupení má přidanou hodnotu. Své náročné scénky si zvládá i sám vtipně moderovat.

Jste pravidelným účinkujícím na hradě Helfštýně. Pokolikáté vystupujete na Helfštýnské pouti?

Řekl bych, že jsem zde stálicí. Určitě to bude už nejméně osmým rokem. Tohle prostředí je pro mě velmi známé a oblíbené. Účastním se také programu s olomouckou skupinou historického šermu Adorea, která na hradě pořádá snad už asi patnáctým rokem Festival vojenské historie. Dá se říct, že na Helfštýně jsem jako doma. Mám to tady moc rád.

Jak jste se vůbec k žonglování dostal?

Mě to zaujalo docela pozdě, asi někdy v jednadvaceti letech. Předtím jsem se věnoval historickému šermu, dělal jsem ochotnické divadlo a hrál jsem na hudební nástroj. Musím se přiznat, že v ničem jsem se nezlepšoval tak rychle, jako v žonglování. Nejdříve jsem se naučil žonglérské kousky se třemi míčky, což mi šlo docela rychle. Pak jsem si myslel, že k tomu přidám čtyři, pět a více míčků a půjdu do cirkusu (smích), ale to mě úplně nelákalo. Naopak mě zaujalo zdokonalovat triky se třemi míčky a různých variant triků jsem vymyslel možná padesát.

close info Zdroj: Deník/Dagmar Rozkošná zoom_in Žonglér Honza Hlavsa na Helfštýnské pouti 2024

Jakou z rekvizit používaných při žonglování máte nejraději?

Za královskou disciplínou považuji asi žonglování s kuželkami. To nabízí spoustu neuvěřitelné možnosti.

Se svým vystoupením objíždíte jen památky?

Hrady, zámky, ale také team buildingy, dětské dny, městské slavnosti, oslavy, různá výročí, ale nemám problém vystoupit i na svatební show.

V Olomouci teď vedu dokonce seniorské kurzy, kde se scházíme každou středu a čtvrtek dopoledne v pohybovém centru Levitare v Palackého ulici. Jezdí za mnou lidé z Prostějova, ze Zábřehu a dalších míst. Na kurzech se věnujeme jednoduchým manipulačním cvičením, která potom mohou vyústit v žonglování. Naučit se samotnému žonglování však není cílem. Smyslem je namáhat si mozek, propojovat hemisféry a trénovat motoriku. Tvrdí se, že žonglování slouží jako prevence mozkových onemocnění.

Chystáte pro diváky něco nového?

Snažím se své vystoupení posouvat dál. Trénuji hodinu až hodinu a půl denně. Je to hodně o sebedisciplině. Musím se umět pozorovat a zanalyzovat, kde dělám chyby. To mi na tom celé připadá zajímavé. Snažím se zařazovat i jiné věci, ale v podstatě i se třemi míčky se dá strávit celý život, protože tam je skoro až nekonečné množství triků. Novinkou, kterou připravuji, bude vystoupení s žonglérskými klobouky, které jsem si zakoupil.