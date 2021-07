Loni na podzim vytrvalé srážky oddálily setí ozimých obilovin až na konec listopadu, na jaře zase zemědělce na Hané potrápil chlad. Přesto by to podle prvních odhadů hospodářů nemusel být úplně špatný rok a úroda bude nejspíše průměrná. Kombajny ale letos vyjedou do polí až s týdenním zpožděním a rozmary počasí se nejspíše promítnou i do průběhu sklizně. S odhady výnosů jsou proto zemědělci opatrní.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Už příští týden vyjedeme do řepek nebo velmi rané pšenice, ale počasí to možná bude ještě trochu natahovat. Na to, že jsme kvůli deštivému počasí zaseli až 26. listopadu a selo se prakticky do bláta, to s úrodou nakonec vypadá docela slibně. Na odhad výnosů je ale ještě brzy - o tom, jaká je sklizeň, můžeme mluvit až ve chvíli, kdy je pod stodolou,“ řekl Vladimír Kratochvíl, agronom společnosti Troubecká hospodářská.