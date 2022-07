„Kvůli suchu, které panovalo na jaře, to budou průměrné žně. I výsledky tomu nahrávají. Ozimé pšenice i ječmeny dopadly trochu hůře, protože jsou pozemky nevyrovnané co do půdní struktury. Déšť na počátku týdne se do kvality nijak nepromítl - podařilo se nám úrodu dostat včas pod stodolu, takže kvalita toho, co jsme sklidili, je výborná,“ řekl Jaroslav Mackovík, agronom Zemědělské společnosti Pobečví v Rokytnici u Přerova.

Jak se daří brigádníkům na Přerovsku?

Kombajny podle něj vyjely do polí za ideálních podmínek - v posledních dvou týdnech totiž nespadla ani kapka.

„Kvalita je tedy dobrá, protože jsme sklízeli za ideálního počasí a čtrnáct dní nezapršelo. Stačil by jeden větší déšť a mohlo by to pozici obilovin na polích zhoršit,“ konstatoval.

Konec sklizně

Zemědělci v Rokytnici by chtěli definitivně ukončit sklizeň tento týden.

„Už se připravujeme na podzimní práce, budeme set ozimé řepky a sklízet kukuřičné siláže. Trápí nás ale pořád velké sucho, potřebovali bychom mnohem více srážek, kvůli cukrovkám, vojtěškám i kukuřici. Čekáme na vodu jako na smilování,“ poznamenal.

Spokojeni s úrodou jsou v Troubkách, kde už spočítali výnosy.

„Řepka je slušná a výnos je 4,2 tun z hektaru, což je nadprůměrný výnos a je to více než v loňském roce. U ječmene máme přes 6 tun a u pšenice zbývá ještě sklidit 100 hektarů. Většinou je ale potravinářská, takže kvalita je dobrá. Na dokončení sklizně potřebujeme jen dva dny,“ popsal Vladimír Kratochvíl, agronom společnosti Troubecká hospodářská.

Pod stodolou už mají úrodu v Kokorách.

„Žně jsou průměrné - nejlépe dopadly řepky a nejhůře jarní ječmeny. Někde mezi tím je pšenice. Kvalita je velmi dobrá, i když porosty ječmenů na jaře trpěly suchem a výnosy jsou slabší oproti normálu. U řepky, kterou pěstujeme na 350 hektarech, je výnos kolem 4 tun z hektaru. U ječmene je ale pod 5 tun, což je podprůměrná sklizeň,“ zhodnotil předseda Zemědělského družstva v Kokorách Vladimír Lichnovský.

Místní hospodáře čeká zhruba za tři týdny také sklizeň chmele.

„Konečně jsme dostali trochu vody, a tak doufáme, že se chmel trochu spraví. Těmi horky totiž trpěl jako zvíře a báli jsme se o něj. Vyhlídky jsou teď o něco lepší. Se sklizní začínáme 20. srpna a pomáhat nám bude asi sto padesát brigádníků. Kromě českých studentů jsme nasmlouvali i pracovníky z Bulharska nebo Slovenska,“ uzavřel Vladimír Lichnovský.