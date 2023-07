Velkým zklamáním jsou pro zemědělce výkupní ceny. Ještě loni to totiž vypadalo, že rostoucí ceny obilí zemědělcům snadno vykompenzují enormní náklady na palivo, hnojivo a energie. Letos však přišla ledová sprcha v podobě poklesu výkupních cen.

Jako první zahajují tradičně žně na Přerovsku zemědělci v nejjižnější oblasti regionu, a tou je Kojetínsko. „Zatím jsme ale nezačali. Je to tím, že nepěstujeme ozimý ječmen, který se sklízí jako první. Pokud to však počasí dovolí, vjedeme zhruba za týden do tvrdých ozimých pšenic a jarních ječmenů,“ sdělil agronom Antonín Koutný z Agro-společnosti Morava v Kojetíně.

Podle jeho slov jsou porosty na Kojetínsku značně poškozené hrabošem polním, který se zde letos, stejně jako na Prostějovsku a Olomoucku, přemnožil. Obilovinám však nesvědčí ani současné tropické teploty, které způsobují zasychání zrna. Úroda se tak podle jeho slov zatím jeví jako průměrná. Ani letošní ceny zemědělce netěší. „Ceny se vrátily na stav před válkou na Ukrajině,“ zhodnotil agronom Koutný.