Zmrzlináři by měli přidat v péči o stroje, jinak mají za jedna, vzkazuje hygiena

Kdo se v horkých dnech neobejde bez zastávky u zmrzlináře, pro toho mají hygienici v Olomouckém kraji dobrou zprávu. Během dosavadních kontrol odebraných vzorků chladivé pochoutky nezjistili závažnější problém, který by mohl způsobit zdravotní komplikace.

Pokud jde o mikrobiologické vyšetření, dopadlo na výbornou. V několika případech však narazili na to, že prodejci dostatečně nečistili zmrzlinové stroje. Sami zmrzlináři, kteří se specializují na točenou, zdůrazňují, že vedle kvalitních surovin je právě péče o automat základem úspěchu.

„Od začátku sezony, která skokem ze zimy do léta začala i pro nás dříve, jsme namátkově provedli odběry na patnácti provozovnách. Nebyl nalezen žádný patogen, co by způsobil onemocnění,“ uvedla ředitelka Odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Jitka Švecová.

Tři hříšníci

Ve třech případech však laboratoře odhalily mikroby, které dokazují, že prodejce se nevěnuje sanitaci stroje, jak by měl.

„Prokazují nedokonalé čištění zařízení. V těchto případech jsme zastavili provoz a nařídili sanitaci. Provozovatel následně museli doložit z akreditované laboratoře, že je jich vše v naprostém pořádku. Pak mohli pokračovat. Je to v jejich zájmu, tak se snažili,“ popisovala Švecová.

Podle známého štarnovského zmrzlináře Michala Čouky je dobrá točená zmrzlina o kvalitní surovině, ale také o kvalitě stroje a pozornosti, kterou prodejce automatu věnuje.

Čištění stroje zabere hodinu

„Padesát procent dělá stroj a zejména to, jak se o něj staráte. Pečlivé vyčištění jednoho automatu zabere hodinu. Právě kvůli časové náročnosti jsou tací, kteří na to kašlou,“ uvedl úspěšný zmrzlinář.

Jestli je zmrzlina kvalitní, nebo ne, mohou rozpoznat i sami zákazníci už pouhým okem.

„Nejsou-li dodrženy teploty skladování, je -li problém se strojem, je už na první pohled vidět, že se zmrzlina roztápí,“ poradila hygienička.

„Spotřebitel by měl sledovat i manipulaci s kornoutkem, zda prodejce nesahá jednou rukou na peníze i kornoutek, jestli používá mikrotenovou rukavici,“ doporučovala Švecová.

Hygienici v Olomouckém kraji v posledních letech nezaznamenali onemocnění ze zmrzliny, žádnou průjmovou epidemii.

„Dlouhou dobu nic takového nebylo. Výroba a manipulace se zmrzlinou jsou v Olomouckém kraji bezpečné,“ uzavřela hygienička.