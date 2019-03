Pověst obchodní pasáže, ve které měli kdysi své živnosti soukromníci, dnes zachraňuje jen výstavní síň Pasáž. Jinak je na ni žalostný pohled. Radní se teď rozhodli vrátit někdejší chloubě města původní vzhled.

Pasáž s obchůdky, propojující Kratochvílovu ulici s Palackého, postavil ve třicátých letech minulého století stavitel Josef Köhler.

Na malém prostoru zde Přerované za první republiky našli vše potřebné - od modistky přes cukrárnu, holiče a uzenářství až po prodejnu obuvi a knihařství.

Pasáž ale v posledních letech jen přežívá a většina obchodníků z ní odešla - buď kvůli problémům s nepřizpůsobivými obyvateli sousedních domů, nebo kvůli příliš vysokým nájmům.

„Je to téma, které není kontroverzní. Podle mě by měli mít všichni zastupitelé napříč politickým spektrem zájem na tom, aby se vzhled pasáže konečně změnil k lepšímu,“ soudí zastupitel Pavel Ondrůj (SpPP), který na posledním jednání zastupitelstva předložil návrh na jednotný vizuální styl výloh v pasáži.

Společný postup obnovy

Zastupitelé na jeho podnět pověřili náměstka primátora Michala Záchu (ODS), aby zahájil jednání s vlastníky nebytových prostor v pasáži o společném postupu obnovy. Část prostor patří městu a zbývající jsou v soukromém vlastnictví.

„Důležité je dohodnout se na úpravách i s ostatními vlastníky,“ zmínil.

Podle vedoucí výstavní síně Pasáž Marty Jandové se podařilo alespoň jedno malé vítězství - dnešní galerie se rozšíří o sousední prostory.

„Chceme přispět k tomu, aby se pasáži vrátila její původní podoba. Odbor majetku převedl nejbližší výlohu, která sousedí s galerií, k nám. Letos by se měly vyměnit výlohy na pravé straně pasáže, které patří městu. Chceme ale komunikovat i s ostatními spolumajiteli prostor a alespoň vstupní části zkultivovat,“ nastínila Marta Jandová.

Jako v Jiříkově vidění

Například Miloslav Sušil z Přerova, který si do pasáže přišel prohlédnout výstavu, ještě pamatuje její původní vzhled.

„Kdyby to dnes viděli ti, co tady měli dříve provozovny, tak by se zděsili. Pamatuji si obuv paní Andráškové, ale i hudebniny, ve kterých jsme kdysi koupili klavír. Byla tam také jediná prodejna gramofonových desek,“ vzpomněl.

Dnešní vzhled pasáže vadí i Markétě Bedřichové, která přijela po delší době do Přerova.

„Dlouho jsem tady nebyla a pamatuji si, jak toto místo vypadalo dříve. Jsem jako v Jiříkově vidění, jak je to tady příšerné. Ať jdete kamkoliv, nic nenajdete na svém místě,“ posteskla si seniorka z Lobodic.

Radnice už v minulosti usilovala o získání pasáže do svého majetku - zastupitelé ale před pěti lety návrh na odkoupení pasáže i s nebytovými prostory a byty zamítli. Teď se o stejnou věc pokusí znovu.

„Kdysi to byla výstavní část Přerova a byl bych rád, kdybychom pasáž do této podoby vrátili. Problém ale musíme řešit komplexně - nemůžeme ji jen zabalit do pěkného obalu, když chátrá celá. Na jednání zastupitelstva proto předložím, aby se pasáž vrátila do rukou města. I když bude cesta majetkového vypořádání hodně náročná,“ uzavřel náměstek primátora Michal Zácha (ODS).