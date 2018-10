Životní prostředí v Přerově? Radní dostali 3

Nelichotivá trojka, lepší čtyřka. Takovou známku by dali Přerované radním za čtyřletou snahu zlepšit kvalitu životního prostředí.

Inverze a smog v PřerověFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Pro spoustu lidí byla ještě donedávna největším strašákem spalovna - takzvané ZEVO. Dnes už ji ale jako problém nevnímají.

Více vadí kácení stromů a všudypřítomný smog, který má na svědomí neřešená doprava. Dobrou zprávou je, že v době smogových situací mohou lidé cestovat autobusy zdarma.

O spalovně referendum

Kvůli hrozbě spalovny - takzvaného ZEVO (pozn. red.: zařízení pro energetické využití odpadu) se v Přerově před lety konaly protestní akce a zastupitelé lidem slíbili, že budou moci o věci rozhodnout v referendu. Je i dnes ve hře?

„Majitel teplárny přichází se zcela novou technologií, než jaká byla navržena před pěti lety, a také výrazně menší kapacitou. Zásadní je, že projekt vnímají jako lepší řešení i ekologové, což se o ZEVO říct nedalo,“ shrnul radní Jan Horký (SpP).

Efektivní využití upraveného komunálního odpadu má pomoci částečně nahradit uhlí, snížit množství vypouštěných emisí a zabránit zvyšování cen tepla. Lidé se tedy v příštích letech nemusejí obávat přílišného zdražování.

Město ale podle něj spalovnu s lepší technologií podpoří jedině za podmínky, že se nestane ekonomickým vazalem takového projektu.

„Nadále jsme pro uspořádání referenda, ve kterém by občané sami rozhodli, zda takové zařízení chtějí,“ podotkl.

Chybějící dálnice? Špatná komunikace

Radniční koalice slibovala v Plánu pro Přerov 2014 - 2018 několik bodů, které se týkaly životního prostředí. Chtěla snížit prašnost a hlučnost, zavést podzemní kontejnerová stání nebo regulovat vyhláškou hluk ve městě.

Protihluková vyhláška sice nakonec prošla, ale ve zmírněné podobě. A neobešlo se to bez třenic na zastupitelstvu.

„Situace se celkem uklidnila, ale ne kvůli vyhlášce. Tím hlavním důvodem je, že se Přerov vylidňuje. Lidé v centru města nejsou přes den, natož pak v noci,“ soudí opoziční zastupitel Marek Dostál (ODS), který byl kritikem protihlukové vyhlášky, protože mu vadilo, že omezuje provozovatele restaurací.

Radnici by dal za oblast životního prostředí trojku minus. To, že dosud nezačala stavba dálničního obchvatu a Přerov trpí zvýšenou prašností, přičítá hlavně špatné komunikaci.

„Pan primátor Puchalský si měl sednout s Miroslavem Patrikem z Dětí Země a vyříkat si to s ním z očí do očí. Dopisování ničemu nepomůže,“ myslí si.

Zelené město i v zimě

Jiný z opozičních politiků Michal Chromec (dříve ČSSD, dnes OK) vidí jako hlavní nesplněný slib radniční koalice snahu o zachování zeleně.

„Přerov by měl být zelené město i v zimě, a když vidím, že se někde kácí jehličnatý strom, tak se ve mně pění krev. Měli bychom se postavit na obranu jehličnanů, které tvoří kyslík,“ řekl s tím, že by dal radním za životní prostředí trojku.

„A to hlavně proto, že se teď ve školství uplatňuje asertivita ve vztahu ke slabšímu,“ poznamenal.

Podle radních pomohl jiný způsob posuzování kácení stromů, do kterého se mohou zapojit i občané.

„Zkoušíme také nové přístupy k údržbě městské zeleně, jako přímé výsadby letniček nebo ponechání pokácených stromů na místě - například v parku Michalov,“ zmínil radní Jan Horký.

Přerované, kterých jsme se v anketě ptali, zda se ve městě zlepšilo životní prostředí, většinou svedli řeč na chybějící dálnici, prašnost a zápach z chemičky. V tomto směru se prý ani za čtyři roky nic nezměnilo.

„Nejhorší to začíná být ve chvíli, kdy se začnou štosovat auta ze všech stran. Na jedno osobní auto připadnou tři kamióny, a to je tragédie. V Palackého ulici máme obývací pokoj přímo do ulice a otevřít okno je v podstatě nemožné. Na jaře, když se nám narodil syn, jsme s ním skoro nemohli chodit ven,“ vyjádřil svůj názor třeba Miroslav Peňas.