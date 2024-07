Budova se nachází na ideálním místě v centru města, v blízkosti autobusové zastávky a u cyklostezky. „I hlediska dopravní obslužnosti to tedy dává smysl,“ poznamenal. Ředitel Základní umělecké školy B. Kozánka už vizi předložil vedení Olomouckého kraje a objekt si prohlédl krajský radní pro školství.

„Zastupitelstvo sice schválilo záměr na prodej této budovy, ale vždy v minulosti sloužila pro účely školství. Myslím si, že by tato tradice měla zůstat zachována. Proto jsme také začali jednat s vedením ZUŠ B. Kozánka o tom, aby se do objektu v Palackého ulici 19 přesunuly všechny obory - výtvarný i hudební,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO).

„Minulý měsíc nám kraj zaslal přípis, že o tuto budovu mají zájem a chtějí nechat zpracovat stavebně technické posouzení, aby věděli, do čeho půjdou. Investice do oprav budou nutné, protože už nějakou dobu nebyla využívána,“ řekl Navrátil.

Město také vstoupilo do jednání s ředitelem Střední školy gastronomie a služeb na Šířavě. Výuka jejích studentů by se mohla v budoucnu přesunout do uvolněného objektu lidové školy v sousedství.

„Zdá se to jako ideální myšlenka. Střední škola gastronomie a služeb už opravdu praská ve švech a obory jsou zde stísněné. Navíc jsou součástí budovy také venkovní prostory, které dříve sloužily jako hřiště. Škola na Šířavě je v Přerově tradiční a vychovává stovky číšníků, kuchařů, ale i studentů maturitních oborů,“ zhodnotil přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Budova v Palackého ulici 19 je v majetku města a provozovatelem Základní umělecké školy B. Kozánka je kraj. „Investice do oprav by byly v kompetenci Olomouckého kraje,“ upřesnil Navrátil.

O někdejší školský objekt v Palackého ulici 19 měl zájem soukromý investor - opavská společnost Byty Čechova. Ze strany investora padlo několik návrhů, k jakému účelu by chtěl budovu využít. První variantou byla soukromá střední škola, další pak domov pro seniory se zvláštním režimem a posledním návrhem byl polyfunkční dům s komerčními prostory a byty. Nejvíce se v této souvislosti skloňovalo využití pro zdravotnické účely - domov pro seniory se zvláštním režimem a ordinace lékařů.

Opoziční zastupitelé ale na dubnovém jednání, kde se záměr schvaloval, kritizovali, že se chce město cenného objektu v centru Přerova zbavit. O urbanistický vzhled lokality se obával třeba zastupitel a architekt Jan Horký (SpP). „Vnímám to jako urbanistickou hodnotu, která by měla být chráněna bez ohledu na využití. Obě budovy - Palackého 19 i 25 tvoří charakteristiku celé ulice, a o tu město nemůže přijít,“ řekl Horký na jednání zastupitelstva.