"Zimní" Helfštýn zlákal davy, dorazily čtyři tisíce lidí

FOTOGALERIE / Jednačtyřicátý ročník tradičního zimního výstupu na Helfštýn, který se konal v sobotu 6. ledna, nejspíš vejde do historie.

Nejenže jej provázelo nezvykle teplé počasí kolem deseti stupňů nad nulou, na hrad navíc dorazilo bezmála 4 tisíce lidí.



Na pochod vyrazila i Lenka Najďonovová.

„Vypravily jsme se s dcerou z Přerova autem do Týna nad Bečvou, odkud jsme pak šly pěšky. Cesta to byla velmi příjemná, akorát nás zaskočilo počasí. Jdeme už popáté a takové teplo nepamatujeme,“ řekla.



Tradiční akci pořádá Klub českých turistů SK Přerov, který má pro účastníky každý rok připravenou odměnu ve formě razítek a diplomů.

„Aby to bylo zajímavější, tak vrcholové odznaky, stejně jako razítka a diplomy, mají každý rok nový námět,“ zmínila předsedkyně klubu Eva Machalová. Podle ní si lidé tentokrát přispali, davy začaly na hrad proudit později než obvykle. Nakonec dorazilo 3941 lidí.



Mezi účastníky novoročního výšlapu byli i členové Československé obce legionářské Jednoty Jana Gayera z Přerova a dalších vojenských spolků na Moravě.

„Setkáváme se tu už po osmé. Začínali jsme zhruba ve dvou nebo třech lidech, dnes je nás tady kolem šedesáti. Někdo přijel z Přerova, další jsou třeba ze Zlína, Olomouce, pár dokonce i z Ostravy,“ řekl předseda jednoty Lukáš Kotek s tím, že setkání slouží i k tomu, aby si členové spolků popřáli do nového roku a naplánovali akce, kterých by se letos chtěli zúčastnit.

Sraz tibetských dog

Z důvodu rekonstrukce, kterou Helfštýn v posledních měsících prochází, byl prostor hradu na některých místech omezený.

„Už nyní, když vystoupáte na třetí nádvoří, tak můžete vidět, že prostor chybí. Vyhlídka sice zůstala otevřená, ale tím, že je tam oplocenka, tak došlo k určitému zúžení, což je pro návštěvníky poněkud diskomfortní. Musejí čekat ve frontách, aby se na věž vůbec dostali,“ řekl kastelán hradu Jan Lauro.



Na hradě si dali dostaveníčko i milovníci tibetských dog.

„Scházíme se tady už asi deset let, já přijela se svým psem už potřetí,“ řekla Miroslava Šigutová z Kroměříže.

A proč je majitelkou právě takového plemene?

„Jsou to psi, kteří myslí sami. Jsou vyšlechtění k tomu, aby chránili rodinu, aniž byste jim něco řekli nebo je to učili, a to se mi na nich líbí,“ uzavřela Miroslava Šigutová.