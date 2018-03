Zima se snadno nevzdá, jaro přijde pomalu

Na procházku bez pořádného zimního oblečení nebude ještě dlouho. Zima se podle meteorologů hned tak nevzdá.

Do poloviny dubna avizují teploty pod dlouhodobým průměrem.

„Po přechodném oteplení se k nám vrátilo zimní počasí, které se bude jen velmi pomalu měnit do jarního. Očekáváme, že průměrná teplota v nejbližších dvou týdnech zůstane pod hranicí normálních hodnot,“ informoval ČHMÚ v dlouhodobé předpovědi pro období od 19. března do 15. dubna.

To má být podle ČHMÚ jako celek teplotně podprůměrné. Až v první polovině dubna by se teploty měly dostat do hodnot běžných pro danou roční dobu.

V nejbližších dnech bude v Olomouckém kraji stále foukat studený vítr od severovýchodu.

V úterý bude místy sněžit a rtuť teploměru vyleze nejvýše na dva nad nulou – na horách bude minus osm až minus čtyři.

Ve středu bude postupně polojasno a přes den maximálně tři nad nulou.

S blížícím se víkendem půjde teplota postupně nahoru.

Od soboty do pondělí by mohlo být přes den pět až deset stupňů a zpočátku spíše polojasno. V noci půjdou teploty k minus čtyřem.