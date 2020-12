Původní osmdesát tři metrů dlouhá zídka nad řekou Bečvou už byla v havarijním stavu - nakláněla se na chodník, byla popraskaná a hrozila zřícením.

„Zídku jsme vybourali až do základů. Zemní práce jsme prováděli do hloubky bezmála dvou metrů - dělníci vylili nový železobetonový základ pro dvě opěrné zdi v celkové délce šedesáti metrů a na něj se pak vyzdila 1,5 metru vysoká stěna. Na tu se následně osadily prefabrikované dílce z betonu, které by měly sloužit k posezení,“ popsal stavbyvedoucí Jakub Frais.

Součástí investice byla i výměna chodníku v úseku podél zídky. Nový o délce zhruba 150 metrů je ze zámkové dlažby a přímo v jeho trase je i herní prvek pro děti v podobě skákacího panáka.

Přibudou trvalky a keře

Lidem, kteří se budou chtít u řeky Bečvy zastavit, se naskytne atraktivní výhled na Tyršův most a historickou část Přerova. Původním záměrem bylo pouze nahradit starou zídku novou, ale radní vyslyšeli návrh jednoho z občanů, jenž prosazoval, aby zídka nabídla více než jen oporu terénu.

„Oproti původnímu stavu je tedy mírně snížená a horní záklopovou desku jsme využili k posezení,“ vysvětlila Ivana Pinkasová z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Okolí zídky čekají na jaře terénní úpravy - projekt počítá i s místem pro trvalky jako jsou šanta kubánská, třtina, řebříček tužebníkovitý, řimbaba, hvozdík či šalvěj lékařská.

Sadové úpravy zahrnují i vysázení tří javorů a deseti bobulonosných keřů. Chybět nebude ani nové nasvětlení uličními lampami. Město přijde nový prvek na 3 miliony 137 tisíc korun.