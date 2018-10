Ženou regionu se stala Marie Macková, šíří kolem sebe světlo, dobro a lásku

Vítězkou devátého ročníku prestižního ocenění Žena regionu se za Olomoucký kraj stala Marie Macková, vysokoškolská pedagožka a specialistka v oboru paliativní péče. V hlasování veřejnosti obdržela v konkurenci dalších nominovaných aktivních žen kraje nejvíce hlasů.

Na slavnostní vyhlášení v olomouckém Vlastivědném muzeu dorazilo v úterý odpoledne pět z devíti nominovaných žen. Chyběla i nová držitelka ocenění. Kytici a věcné dary za ni převzala její kolegyně Tatiana Matulayová.

„Paní Marie před pár dny odcestovala do Rakouska. Bohužel, přitížilo se jí tam a leží v nemocnici. Doufáme, že jsme ji aspoň takto na dálku udělali radost a přejeme brzké uzdravení,“ sdělila zakladatelka projektu Denisa Kalivodová, která se sama nedávno stala matkou.

O to víc si teď váží všech žen, které se starají o sebe, svoji rodinu a k tomu usnadňují a zpříjemňují život ostatním.

Zemánek: Ženy za nás dělají spoustu černé práce

„Jsem rád, že můžeme podporovat tuto smysluplnou soutěž. Ženy za nás muže odvádí spousty v uvozovkách černé práce, bez které bychom nemohli fungovat. Upřímně, také spoléhám na to, že mi manželka navaří nebo vyžehlí košili. Muži mají jiné role, ale rozhodně to nesmí vyznít tak, že jsou víc než ženy, a to je to primární sdělení této soutěže,“ prohlásil náměstek primátora Jiří Zemánek.

Vítězky z jednotlivých regionů se 25. října setkají v Senátu Parlamentu ČR na národním kole Ženy regionu. Nominovaní i veřejnost se letos dozví výsledky až přímo na slavnostním vyhlášení, což je oproti minulým ročníkům změna.

„Dříve jsme na regionálních kolech zveřejňovali i počet bodů, kolik která účastnice získala. Lidé i oceněné dámy si pak předem spočítali, kdo má nejvíce, a překvapení bylo fuč. Tentokrát celkové body odtajníme až v Praze,“ vysvětlila PR manažerka projektu Martina Voráčková.

Zasvětila život práci pro druhé

„Marie Macková je žena s velkým srdcem, která svůj život zasvětila práci pro druhé. Světlo, dobro a láska, které kolem sebe šíří, již ovlivnily život nejen řadě jejích domácích i zahraničních studentů, ale i jejích klientů. Přitom je ženou velmi skromnou a sebe sama nepovažuje za nijak výjimečnou,“ prozradila o držitelce ocenění za Olomoucký kraj.

Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost většinou ani tušení.

Marie Macková pochází z Hrabenova, ale působí na Vysoké škole sociálně správní v Havířově, kde se zaměřuje na problematiku paliativní péče v sociální práci. Současně pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde zodpovídá za ověření a nastavení nových modelů sociální práce. Dlouhodobě se zabývá problematikou paliativní péče v sociální práci a v této oblasti je uznávanou odbornicí i v zahraničí. Je autorkou řady vědeckých i populárně naučných knih, spoluzakladatelkou celosvětového informačního webu pro sociální pracovníky v hospicích a členkou Evropské organizace pro sociální práci v paliativní péči. Mimo to je aktivním dobrovolným poradcem v rámci internetové poradny v oblasti sociální a psychologické a bojuje za práva osob se zdravotním postižením, zejména majitelů asistenčních a vodicích psů.To vše navzdory svému zdravotnímu stavu. Životem ji provází asistenční pes, který jí již několikrát zachránil život.