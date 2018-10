Zemřel uznávaný sportovní fotograf Jiří Vojzola

Nečekaná smutná zpráva zasáhla nejbližší, ale i obdivovatele uznávaného přerovského fotografa Jiřího Vojzoly, jehož snímky pronikly na titulní stránky prestižních sportovních magazínů. Zemřel v pondělí 1. října dopoledne v Olomouci po prodělané srdeční příhodě. Zprávu potvrdila rodina.

Jiří Vojzola se narodil 21. ledna 1950 v Přerově a po absolvování Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci působil jako učitel na základních školách v Drahotuších a Přerově. Od osmdesátých let byl středoškolským profesorem na Obchodní akademii v Přerově. Fotografoval už od dětství a začínal s Leicou, typ I z roku 1929.

Jiří Vojzola byl jedním z nejlepších českých sportovních fotografů a svým objektivem zachytil největší tenisové turnaje na světě. Fotografování sportu se věnoval od sedmdesátých let minulého století a jeho snímky byly uveřejňovány v řadě předních českých a světových magazínů, ale i mnoha knižních publikací se sportovní tematikou.

Fotografoval tenisové Davis Cupy a Fed Cupy pro Český a Slovenský tenisový svaz. Na svém kontě má zhruba stovku utkání Davis Cupu a Fed Cupu, což je český primát.

Od roku 1997 zachytil největší tenisové turnaje v Melbourne, Paříži, Londýně a New Yorku.

Od roku 2012 fotografoval i hokejová utkání NHL.

Spolupracoval se sportovní agenturou TK Plus a Jágr Teamem.

Fotografoval tenisové grandslamové turnaje pro americkou sportovní firmu Nike a byl dvorním fotografem Tipsportu.

Vojzolův snímek slovenské tenistky Dominiky Cibulkové se v roce 2015 dostal i na Světovou výstavu Expo 2015 v Miláně.

Fotil všechny druhy sportů - kromě tenisu a ledního hokeje i lehkou atletiku, basketbal, golf, fotbal, volejbal, lyžování, rallye a jiné sporty. Prostory Městského domu v Přerově ale zdobí i jeho snímky hvězd Československého jazzového festivalu, na kterém nesměl žádný rok chybět.

„Je to práce. Snažím se, aby mě to ale bavilo jako koníček. Protože pokud vás to nebaví, tak je to na fotkách vidět. Musí vás to bavit, protože jinak se to dělat nedá. A obzvlášť ne v té špičce, kde se to okamžitě pozná,“ uvedl kdysi v rozhovoru pro Přerovský a hranický deník Jiří Vojzola.

Ve svém rodném městě získal za svou celoživotní práci Cenu města Přerova - Medaili J. A. Komenského. „Doma fotím nejraději tenis, ale i jazzové festivaly, které jsou nádherné svou atmosférou. Člověk by měl mít vztah k městu, kde žije. Přál bych si, aby jednou mladí lidé nosili tričko s nápisem I love Přerov,“ svěřil se Jiří Vojzola.