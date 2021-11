Během své herecké kariéry vytvořil na scéně Divadla Dostavník řadu titulních rolí, které získaly ocenění na prestižních divadelních přehlídkách, zvláště v období, kdy v Dostavníku působil jako režisér a autor Pavel Dostál.

V roce 1992 se Čestmír rozhodl opustit svět muzikálů a zatoužil po klasické činohře. Stal se principálem komorní scény „Šmíra“ a hned s první hrou „Všechno nejlepší Ferdo“ měl velký úspěch u diváků i poroty. Šťastnou ruku měl i při výběru hry „Motýli“, která se probojovala na Národní přehlídku v Třebíči v roce 1997.

V roce 1999 přijal Čestmír nabídku souboru „Divadlo nad kinem“ v Horní Moštěnici na režii hry „Sylvie“ a tímto počinem se stává jejich kmenovým režisérem. Při všech jeho aktivitách zůstal ale i nadále členem Dostavníku a využíval jeho nabídky na herecké spolupráce.

Čestmír byl i uznávaným recitátorem a autorem řady příležitostných básní. Dodnes obdivuji jeho poetické dílko „Slaďounce zmagořit“. Autor se v úvodu sbírky přiznává, že „někdy bývá člověku tak zvláštně divně, že to ze sebe musí dostat nějak ven, ale zároveň často tak slavnostně divně, až by bylo skoro škoda, nezkusit to veršem…“

V posledních letech byly oblíbené „Beťákovy Emotikony“, pořady poezie, hudby a šansonů. Ten poslední se konal na nádvoří přerovského zámku 17. června 2021.

Za celoživotní službu divadelní Thálii ti, Česťo, patří naše velké poděkování. Odcházíš v nejlepších letech a tvůj slib, že občas zajdeme na dvě deci k Čelechovi, zůstává nesplněn…

Za divadlo Dostavník Ivo Kolařík