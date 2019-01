FOTOGALERIE / Nečekaná smutná zpráva zaskočila ve čtvrtek 17. ledna Přerov. Ve věku čtyřiasedmdesáti let zemřel bývalý primátor města Vladimír Puchalský.

Neúnavný opoziční politik, sportovec tělem i duší, milovník jazzu a člověk, který se jako první muž radnice bil za Přerov. Tak jeho osobnost hodnotí většina lidí.

„Zemřel na horách, které měl rád, a kde byl se svou rodinou. Podle prvotních informací, které máme, ho zradilo při lyžování srdíčko,“ řekla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Nepochopitelná zpráva

Podle ní se bývalý primátor města Vladimír Puchalský po odchodu z komunální politiky těšil na to, že bude trávit volný čas s vnoučaty a se svou rodinou.

„Když odcházel do důchodu, těšil se na to, že bude více běhat, plavat a věnovat se cyklistice - tedy zálibám, které měl rád,“ vzpomněla.

Smutná zpráva zaskočila i politiky a mnozí z jeho kolegů jen těžko hledali slova.

„Pro mě to byl velmi blízký člověk, který mě v podstatě uvedl do politiky a předal mi spoustu zkušeností. Je to pro mě obrovská lidská ztráta, protože bojoval za zájmy Přerova a Přerov byl pro něj na prvním místě. Byl to člověk, kterého si musíme všichni vážit,“ konstatoval primátor města Petr Měřínský (ANO).

S Vladimírem Puchalským se prý naposledy bavil před týdnem.

„Ještě včera byl na jednání kontrolního výboru - o to je pro mě ta zpráva nepochopitelnější,“ řekl.

V budově magistrátu budou umístěny kondolenční listiny a lidé zde mohou vyjadřovat svou soustrast. Na radnici bude také vyvěšena černá vlajka.

Chtěl si užívat života

Zaskočený zprávou je i poslanec a přerovský radní Petr Vrána (ANO), se kterým Vladimír Puchalský v roce 2014 zakládal radniční koalici.

„Je mi z toho smutno a nemůžu věřit tomu, že tak vitální a zdravý člověk tu najednou není. Potkával jsem se s ním i po odchodu z politiky a říkal mi, že si koupil lyže a chce si více užívat života,“ poznamenal.

Bolest cítí i jeho dlouholetý kolega z koalice Společně pro Přerov Jan Horký.

„Je to pro nás velká ztráta, protože Vladimír Puchalský byl duchovním otcem koalice Společně pro Přerov. I když mohl být pro někoho až moc přísný, pro město toho vykonal hodně dobrého,“ zhodnotil.

„Byl to velmi otevřený člověk a měl spoustu energie - proto nás jeho náhlá smrt tak zaskočila. I ve svém věku byl aktivním sportovcem a bylo vždycky fajn ho potkat, jak probíhá ulicemi a sleduje, co by se dalo ve městě zlepšit,“ dodal.

Vystudovaný právník

Vladimír Puchalský se narodil 19. května 1944 v Předmostí a vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

V roce 1970 nastoupil na Městský úřad, kde pracoval do roku 1999 jako tajemník.

V roce 2006 založil hnutí Společně pro Přerov, za které kandidoval ve volbách.

Vladimír Puchalský byl ženatý, zůstaly po něm dvě děti a měl tři vnuky.