Za Olomoucko byl pozván předseda Tagros Troubelice Bohuslav Nevěřil, Prostějovsko reprezentoval Jaromír Menšík, předseda ZOD VD Ludmírov, na Přerovsku nejlépe hospodaří v Kokorách, věnec obdržel předseda Vladimír Lichnovský, na Šumpersko putoval věnec do Loštic a dovezl ho Martin Kršek, hlavní agronom společnosti Palomo a na Jesenicku byl vybrán soukromý zemědělec Jan Fibinger.

Prostředí navodilo vzpomínky. "Je to tady úplně stejné, jako když jsme sem chodili v mladých letech na zábavy. Prakticky nic se nezměnilo, je škoda, že se tu ale moc akcí nepořádá. Dožínky se sem hodí," komentoval chlapík okolo čtyřicítky, který dorazil s celou rodinou z Olšan u Prostějova.

Jídlo, pití, hudba a zábava. Tradiční Dožínky, při kterých se bilancuje letošní zemědělská sezóna, se vrátily do náměšťského amfiteátru. Lidé se bavili při zajímavém kulturním programu a potleskem odměnili pětici nejúspěšnějších zemědělců Olomouckého kraje.

