„Počasí si s námi zahrává - jeden den sněží, druhý je zase teplo a chodíme v tričku. Pro vegetaci jsou ale prudké výkyvy teplot tím nejhorším, co může nastat. Ozimy i jařiny jsou pořád chladem přibité k zemi, na což už nejsme zvyklí. Loni jsme zaseli o měsíc dříve a touto dobou už měli krásné plochy zeleného ječmene,“ řekl Jaroslav Mackovík, agronom Zemědělské společnosti Pobečví v Rokytnici u Přerova.

Letošní zima byla podle něj delší než v posledních čtyřech letech.

„V zemědělství práce nepočkají, ale jsme omezeni těmi chlady. Zaseli jsme jarní ječmen, pšenici i cukrovku a teď se chystáme na kukuřice. Potřebovali bychom také více vláhy. Protože pořád fouká a mrzne, voda z vrchních vrstviček odchází. Na zaseté plodiny by nám stačilo tak deset milimetrů srážek,“ zmínil.

Mrazivé počasí a sněhová pokrývka na polích ale výrazně pomohly v boji se škůdci.

„Zmizely nám velké plochy hrabošů a vypadá to, že se s nimi zima vyřídila. Nejvíce se teď řeší škůdci na ozimých řepkách. Krytonosci kladou larvy do stvolů, takže je nutné řepku v těchto dnech ošetřovat a chránit,“ nastínil.

Zaseto už mají i v Troubkách.

„Ječmen je v zemi a pomalu vylézá ven, vojtěšky taky rostou pěkně. Příští týden půjdeme na kukuřici, seje se i cukrovka. Zima polním plodinám nijak neuškodila, náchylnější na mráz je jen řepa,“ shrnul agronom společnosti Troubecká hospodářská Vladimír Kratochvíl.

I on by uvítal více srážek, i když byl podzim bohatý na déšť a dobrou službu udělal i sníh během zimy. „Už by to chtělo zapršet, protože bylo celý březen sucho,“ soudí. V Troubkách se teď provádějí postřiky proti škůdcům - a to na 200 hektarech řepky.

Práce běží naplno také v Zemědělském družstvu v Kokorách.

„Sejeme poslední zbytky jarních obilovin – sladovnické a jarní ječmeny, začíná se s kukuřicí. Přihnojujeme, provádíme postřiky a brzy začneme navěšovat drátky na chmelnicích,“ přiblížil předseda družstva Vladimír Lichnovský.

Hospodáři loni v létě splakali nad výdělkem. Stačila jediná vichřice, která se v polovině srpna prohnala nad Kokorami, a přišli o šestnáct hektarů chmelnic. Konstrukce pod náporem silných poryvů větru nevydržely a spadly. Škodu zemědělci vyčíslili na zhruba 30 milionů korun. Hlavním úkolem, který čeká hospodáře koncem příštího týdne, je tedy obnova konstrukcí chmelnic.

Pěstitelé meruněk pláčou

Vrtochy aprílového počasí si zřejmě pohrají i s letošní úrodou meruněk, jejichž rané odrůdy už jsou zejména v jižních částech Přerovska v květu.

„Uvidíme, jak to zvládnou. Mrazy naštěstí nebyly tak velké, aby poškodily dosud nenarašené plody. Ráno jsme naměřili minus čtyři stupně, ale nejsme na Šumavě, kde přituhlo jako v lednu. Pro pěstitele ovocných stromů je nejlepší přikrýt meruňky netkanou textilií, a ta by je měla před mrazem ochránit,“ radí Jiří Kopetzký, správce sadů Zemědělského družstva Podhradí v Týnu nad Bečvou.

Ostatní ovocné stromy by měly teplotní výkyvy zvládnout.

„Máme pěkné aprílové počasí a po chladném březnu přichází nevyzpytatelný duben. Švestky jsou v pořádku, jabloně už jsou narašené více, ale mrazy zatím nezpůsobily větší komplikace, protože se příroda ještě nerozběhla. Rozhodující je, jaké bude počasí kolem zmrzlých,“ uzavřel.