„Výnos byl u řepky bídný, sladovnické ječmeny jsou slušné a mají dobrou kvalitu, pšenice jsou dokonce nadprůměrné,“ shrnul předseda Zemědělského družstva v Kokorách Vladimír Lichnovský. U řepky se výnos pohyboval mezi 2 až 3 tunami z hektaru, u ječmene činí 6 tun a u pšenice 6 až 7 tun.

„Máme vše sklizeno a teď nás ještě čeká chmel, se kterým začneme buď 18. nebo 23. srpna. I když byl vývoj zpočátku zrychlený kvůli počasí, nakonec se to srovnalo a začneme později. Šišky totiž rostou velmi pomalu,“ popsal Lichnovský.

Se sklizní chmele bude letos pomáhat stovka brigádníků. „Přijedou naši balkánští přátelé, ale máme nasmlouvané i místní brigádníky a studenty Střední zemědělské školy v Českém Těšíně,“ řekl.

Loňskou sklizeň chmele v Kokorách provázela smůla. Sotva se rozběhly česačky, přihnala se silná bouřka provázená větrem, která strhla přes 26 hektarů chmelnic. Hospodáři vyčíslili škodu na 25 milionů korun. Vichřice přitom poničila chmelnice už o tři roky dříve.

„Všechny poničené konstrukce se podařilo spravit a chmel na nich roste. Nejméně dva až tři roky ale potrvá, než se dostane do kondice. Na chmelnicích, které byly strženy při vichřici v roce 2020, už nabírá chmel kvalitu,“ líčí Lichnovský.

U řepky jen poloviční výnos

Ve velkém předstihu letos sklidili úrodu v zemědělské společnosti AGRAS Želatovice. „Všechny plodiny byly sklizeny rekordně rychle, protože jsme končili už po 20. červenci, což tady ještě nebylo. Výnosy jsou ale špatné - v řepkách se pohybujeme jen kolem 2,8 tun z hektaru, což je asi nejhorší výsledek za posledních patnáct let,“ popsal Tomáš Talla, hlavní agronom zemědělské společnosti AGRAS Želatovice.

„Oproti loňskému roku je u řepky téměř poloviční výnos. Průměr je totiž kolem 4,2 až 4,5 tun z hektaru. Kvalita oleje je dobrá, ale výnos špatný, takže řepka v našem podniku tento rok skončí v minusu,“ odhaduje.

U ostatních komodit byl výnos průměrný. „U pšenice je to 7,6 tun z hektaru. Není to špatné, ale jsme zvyklí také na více - 8,5 až 9 tun, takže i tady jsme zaznamenali propad. Podobné je to u ječmene - loni jsme měli přes 8 tun, letos jen 7,2. Ztráty se tedy pohybují kolem desíti procent,“ upřesnil.

Koncem srpna a počátkem září se bude v Želatovicích ještě sklízet kukuřice na siláž. „Sklizeň chmele zahájíme 20. srpna. Zatím je ale ještě brzy na odhady toho, jaká bude kvalita. To můžeme s přesností říci, až když najedou první šišky do sušáren. Pak zjistíme, jaká bude kvalita alfa hořkých látek,“ uzavřel agronom.