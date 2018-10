Zeman pobouřil Romy v Kojetíně i Přerově

Výroky prezidenta Miloše Zemana, které pronesl během své návštěvy Olomouckého kraje na náměstí v Kojetíně a Přerově, pobouřily místní Romy.

Někteří zvažují, že se zúčastní pochodu romské hrdosti Roma Pride, který se uskuteční 28. října v Praze.

K otázce se zřejmě vyjádří i účastníci regionálního setkání Národní romské platformy, jež se koná ve čtvrtek 1. listopadu v Městském domě v Přerově.

Prezident Miloš Zeman pronesl během mítinku v Kojetíně, že nezaměstnaní v obci jsou právě Romové.

„Rozhodně nejsem přítelem komunismu, ale za komunismu Romové museli pracovat. A většinou pracovali jako kopáči, a když odmítli pracovat, byli označeni za osobu práce se štítící a šli do vězení,“ prohlásil Miloš Zeman.

Podobným způsobem se hlava státu vyjádřila i v Přerově.

„Přímo ve městě Přerov je 5,6% nezaměstnaných. Troufám si tvrdit, že to nejsou nezaměstnaní, ale lidé, kteří nechtějí pracovat, a zkreslují celkovou statistiku,“ zhodnotil prezident s tím, že podle jeho slov by tito lidé neměli mít nárok na sociální dávky.

Atmosféra zhoustla

Podle romského aktivisty Martina Mika zhoustla po návštěvě prezidenta v Kojetíně atmosféra.

„Od té doby, co ta slova Zeman řekl, to tam vaří. Začalo to v Kojetíně a pokračovalo v Přerově. Mezi minoritou a majoritou je cítit napětí a v době kolem voleb došlo dokonce ke dvěma fyzickým útokům,“ konstatoval Martin Miko.

„I když jsme Romové, máme českou národnost a stejná práva. Když byla za komunistů příživa, tak to dělali naši i bílí. Zákony byly tehdy stejné pro všechny,“ dodal.

Na pochod romské hrdosti se prý do Prahy chystá zhruba stovka Romů z Kojetína, ale přidají se i přerovští.

Podle kojetínského místostarosty Miloslava Oulehly došlo v poslední době ve městě ke dvěma útokům mezi minoritou a majoritou.

„Jeden z napadených skončil v pracovní neschopnosti. Kvůli většímu pocitu bezpečnosti proto policie posílila hlídky,“ informoval.

Reakce se ozývají i ze sociálně vyloučených lokalit v Přerově.

„V uplynulých týdnech jsme mluvili s mnoha lidmi, kterým prezidentova slova vadila, dotkla se jich a odsuzovali je. Vytváří podle nich ve společnosti další zbytečné napětí. Přitom sami zdůrazňovali, že oni sami stojí o harmonické vztahy s majoritou. Myslíme si, že by jejich hlas neměl být přehlížen,“ řekl Marek Kroupa, koordinátor služeb přerovské organizace Člověk v tísni.

Fotky pracujících? Desetina Romů

Prezident Miloš Zeman už dříve prohlásil, že si za svými výroky stojí.

V reakci na stovky fotografií z pracovního prostředí, které začali Romové zveřejňovat na Facebooku uvedl, že jde o iniciativu desetiny romské populace.

V Přerově se uskuteční 1. listopadu v Městském domě regionální setkání Národní romské platformy, na němž budou přítomni zástupci Úřadu vlády, Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, krajských úřadů, obcí a Romů.

„Smyslem je probrat témata, zásadní pro region. Snahou je identifikování problémů a nalezení jejich řešení,“ zmínila koordinátorka projektu Lea Ďuračová.

Podle ní není vyloučeno, že některý z účastníků diskuse téma prezidentových výroků nakousne.

„Tato věc se asi probírat bude, protože se většinou řeší věci, které jsou právě aktuální,“ uzavřela.