Daniela Tauberová dnes 06:00

Necestuje přes půl planety, ale jen pár metrů z pole do zeleninomatu stojícího u barokní sýpky v Ludéřově. Brambory, česnek, cibule, zkrátka to, co se zrovna urodilo na polích místního farmáře. Vše čerstvé a ve vysoké kvalitě. Navíc za lidové ceny. Platí se v hotovosti do pokladničky.