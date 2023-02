„Předkladatel návrhu chtěl, aby byla první na řadě zastávka v Palackého ulici ve směru na Velkou Dlážku, kde by mohla být konstrukce s květináči. Ty by byly osázeny popínavými a okrasnými rostlinami,“ přiblížil přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Úředníci tvrdí, že zelenou zastávku v této lokalitě není možné udělat. Proto byla zvolena náhradní varianta.

„Zastávka v Palackého ulici se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny. Národní památkový ústav by nám na tomto místě umožnil pouze přístřešek se zelenou střechou. Popínavé rostliny nebo květináče by tu nebylo možné umístit, a to kvůli zachování průhledu na historizující budovy za přístřeškem,“ vysvětlil náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Stávající zastřešená zastávka byla podle něj pořízena teprve nedávno a až do roku 2024 se na ni vztahuje záruční doba - do té doby není vhodné do konstrukce jakkoliv zasahovat.

„Vytipovali jsme proto jiné místo a rozhodli o umístění zelené zastávky v ulici Svisle, kde nyní přístřešek úplně chybí. Popínavá zeleň má být vedena v blízkosti záhonu, což bude výhodou. Místo je vhodné i proto, že je tu malé množství technických sítí,“ zmínil Miloslav Dohnal.

Předkladatel tohoto návrhu do participativního rozpočtu Jaromír Horký byl o změně umístění informován a souhlasil s ní.

Kromě zelených zastávek se loni Přerované rozhodli v rámci participativního rozpočtu zbudovat mobilní kino za 350 tisíc korun, na jehož pořízení už se pracuje, dalším úspěšným návrhem byly koše na psí exkrementy za 90 tisíc, které už jsou rozmístěny, nebo rozhledna na Čekyňském kopci za 500 tisíc.