Bohatý sportovní a společenský život, ale také tři větší zaměstnavatelé a malebná příroda úrodné Hané. Obec Želatovice, ve které žije zhruba 530 obyvatel, se má rozhodně čím pochlubit. „Věříme, že s ustupující pandemií a zmírněním opatření se do života naší obce opět vrátí všechny akce, které jsme museli zrušit,“ doufá starosta obce Zdeněk Dorazil.

Starosta Želatovic Zdeněk Dorazil. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Co se v obci podařilo v minulých letech vybudovat? Můžete přiblížit zásadní investice?

Vybudovali jsme dvě cyklostezky - jedna propojuje Želatovice s Přerovem, druhá vznikla ve spolupráci se sousední obcí Tučín. V rámci pozemkových úprav jsme vysadili celkem sedm hektarů biokoridorů včetně zpevněných polních cest, které slouží jak k procházkám, tak i pro odklon zemědělské dopravy. Další koridory vznikly také ve spolupráci se spolky, především s myslivci. Prováděli jsme výměnu oken a vstupních dveří na budovách základní a mateřské školy, ale i knihovny a částečně i na obecním úřadě. Vyměnili jsme celý topný systém, jak budov základní a mateřské školy, tak obecního úřadu. Zateplovali jsme také pláště základní a mateřské školy - včetně fasády, střechy a půdy. Z dotačních titulů jsme pořídili fitness stroje a herní prvky na výletiště za školou, opravili místní komunikace a pořídili bezdrátový rozhlas s připojením na Integrovaný záchranný systém. Nakoupili jsme také sekací a zametací techniku, kontejnery na bioodpad a kompostéry do domácností. V budově základní školy proběhla celková rekonstrukce sociálního zařízení, je zde nová elektroinstalace i osvětlení. Po několikaletém vyjednávání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se nám podařilo získat dosluhující objekt sociálního zázemí na místním výletišti, který jsme již opravili, a až poleví současná opatření, stane se důstojným místem pro naše kulturní a společenské akce. Většina výše zmíněných investic se uskutečnila díky dotačním titulům, které se podařilo získat. Do výletiště šla investice za zhruba 800 tisíc korun.