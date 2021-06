Když přijede do Želatovic na hostování divadelní soubor, nebo v obci potřebují uspořádat společenské setkání, moc možností nemají. Většina akcí se totiž koná v tělocvičně zdejší základní školy. I z toho důvodu se obec už delší dobu snaží hledat cesty, jak vybudovat důstojné zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Obec Želatovice na Přerovsku. | Foto: Deník/Dagmar Rozkošná

„Na konci loňského roku se nám naskytla příležitost a odkoupili jsme budovu bývalého pohostinství, kde se dříve i vařilo. Jeho majitelé šli totiž do starobního důchodu. Objekt je sice starý padesát let, ale bez zásadnějších investic do oprav. Pro nás je to velká výzva, protože bychom mohli po rekonstrukci získat prostory pro pořádání nejrůznějších akcí,“ řekl starosta Želatovic Zdeněk Dorazil.