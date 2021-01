„Musíme nejprve odklidit nahnuté a jinak poškozené stromy, abychom zajistili bezpečný průchod pro návštěvníky lesa. Rozsah kácení jsme předem projednali s Agenturou ochrany přírody a krajiny, a ta ho odsouhlasila,“ nastínila Svatava Doupalová z přerovského magistrátu, která má na starosti péči o dřeviny.

Práce v této lokalitě už začaly a havarijní dřeviny ze Žebračky zmizí do konce února. Těžit se tu totiž může jen v zimě, aby nedošlo k poškození vzácných rostlin, které v lužním lese rostou.

Dělníci se v Žebračce pohybovali už loni na podzim - nepracovali ale na odstraňování poškozených dřevin, ale na lepším zavodnění půdy. I když lesu loňské srážky dopřály dostatek vláhy, v posledních letech výrazně trpěl suchem a ani jeden deštivější rok pro něj nebyl spásou.

„Pracovníci technických služeb provedli v říjnu výměnu potrubí pod dvěma stezkami a tímto relativně jednoduchým zásahem umožnili opětovné zavodnění jedné větší strouhy, přivádějící potřebnou vodu na levý břeh mlýnského náhonu Strhanec,“ přiblížil náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Stavební práce přišly na 62 tisíc korun a spočívaly ve výměně deformovaného a zaneseného potrubí za nové, které teď zajišťuje průtok vody i do oblastí, kam se v poslední době nedostala. Práce jsou jedním z kroků k záchraně charakteru lužního lesa.

„Máme v plánu připravit projekt, který by umožnil přivést vodu v jarních měsících zpět i do vyschlých odstavených říčních ramen na pravém břehu Strhance. Případné úpravy by v žádném případě neměly bránit využívání přírodní rezervace k rekreačním účelům. Naopak - k dalšímu zatraktivnění Žebračky by mohlo pomoci i připravované nové značení cest,“ doplnil přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Národní přírodní rezervace Žebračka je nejrozsáhlejším lužním lesem v povodí Bečvy. Území je významné společným výskytem karpatské a panonské květeny, žije zde velké množství ohrožených druhů živočichů a hnízdí tu okolo 75 druhů ptáků.