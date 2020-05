Chybět nebude například kompletní tým Česká spořitelna – Accolade s Matoušem Ulmanem, slovenským šampionem Tomášem Višňovským, Filipem Rydvalem a ženskou mistryní republiky na silnici Terezou Neumanovou.

Na vítězství si ale brousí zuby také členové profesionálního týmu Elkov Kasper Michael Kukrle či Jakub Otruba, který se mohl letos představit pod olympijskými kruhy v Tokiu.

„Je to pro ně docela příjemný způsob, jak se v rámci tréninku dopravit na závod a pak si ho odjet. Je to mimořádná příležitost, která se už nikdy nebude opakovat. Možná se přihlásí někdo ještě opravdu velký, mám tajný tip,“ pousmál se ředitel závodu Aleš Procházka.

Slavkovské radary 2020. Zdroj: mapy.cz

ŠESTNÁCT LET STARÝ REKORD PADNE

Rekord 6,8 kilometru dlouhé trati, která vede od hasičské zbrojnice v Loučce u Lipníka nad Bečvou stále do kopce do Oderských vrchů až k vojenským radarům nad Slavkovem, drží od roku 2004 Jaroslav Obruča (16 minut a 14 sekund).

„Někteří si už si byli trať tréninkově projet. Ten rekord stoprocentně padne,“ zmínil Procházka.

Jak se vlastně zrodil nápad už nyní v krizových podmínkách uspořádat cyklistický závod?

„Hlavní roli sehrály emoce. Hned prvního května jsme věděli, že musíme něco vymyslet. Že lidé jsou strašně natěšení. Tréninkové aktivity omezeny nejsou, lidé ale nemají možnost se nějak změřit,“ ví hlavní organizátor.

Nic jednoduchého ale na jeho tým nečekalo. Hlavní překážkou jsou pochopitelně stále platící vládní opatření, která čeká další zmírnění až v pondělí 25. května. Tedy den po závodě. V jeden okamžik se tak na stejném místě může nacházet maximálně sto osob.

„Komplikuje nám to život. Není to jen o samotném závodě, jdete se taky potkat s komunitou. Tohle musíme nastavit jako nějací sociální inženýři. Účastníci musí ve správný okamžik přijet na závod, odjet ho, pak se v cíli nějak nezdržovat,“ vysvětlil Aleš Procházka.

V praxi tak bude maximální počet 300 cyklistů startovat v minutových intervalech, aby se jelo maximálně šest hodin. S přihlášenými jezdci musí organizátoři neustále složitě komunikovat. Slavkovské radary navíc před startem cyklistické části otevřou svou trasu také běžcům.

„Podle oddílů a přání lidí dáváme ty party do kupy. Přijedou spolu, dvacet minut před startem si vyzvednou čip, rozjezdí se, pět minut před startem se postaví do koridoru a odjedou závod,“ popsal Procházka.

VSTŘÍCNOST ÚŘADŮ

Zároveň vysekl poklonu všem institucím, které mu uspořádání velké akce umožnily díky své vstřícnosti. „Proběhlo to opravdu v řádech hodin. Vyjadřovali se k tomu dopravci Arriva, správa silnic Olomouckého kraje jakožto vlastník, městský úřad v Lipníku nad Bečvou nám taky vyšel vstříc. Vypíchnout bych chtěl i dopravní inspektorát v Přerově,“ zmínil Aleš Procházka.

Cyklistické silniční závody tak v regionu nemusí trpět tolik jako v jiných končinách České republiky. Špatně například dopadl silniční Král Šumavy, který letošním rokem končí.

Slavkovské radary s převýšením 354 metrů si tak vychutnají profesionální i amatérští jezdci, ale třeba také známí přerovští hokejisté nebo nejmenší šestileté děti. „Skoro devadesát účastníků je ve věku do 19 let. To je super, že je tady zdravé jádro lidí, kteří chtějí sportovat. To mi dělá asi největší radost,“ řekl Aleš Procházka.

Ten zároveň vyzval účastníky, aby se chovali zodpovědně. „Aby pokud možno přijeli na místo konání závodu na kole a neparkovali v Loučce ve vesnici, když už by museli přijet autem. Zkrátka aby se drželi informací, které jim budeme posílat,“ uzavřel ředitel závodu.