Ze skladu v Jasínkově ulici vznikne archiv magistrátu

Po Velikonocích vypukne v mnoha obcích na Přerovsku velký jarní úklid. Dobrovolníci vyjdou do ulic již v sobotu 7. dubna, a to v rámci oblíbené celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do akce se zapojují všichni bez rozdílu – žáci základních škol, organizace i lidé, kteří mají prostě nemají v lásce nepořádek.