Majitelé některých podniků, které nemají tak velké tržby, o zdražení piva neuvažují, protože spadají do kategorie 'neplátců DPH'.

„I když pivo podražilo, je to pořád udržitelné, protože těch padesát korun si lidé vždycky najdou. Jen se možná bude pít o něco méně - lidé si rozmyslí, jestli si dají pět piv, nebo třeba jen dvě. Máme specifickou klientelu, která k nám chodí pravidelně, takže se propadu tržeb neobáváme,“ dodala.

„Pivo jsme zdražili o čtyři koruny. Původní cena za jedenáctku Zubra byla v naší pivnici 37 korun, teď lidé zaplatí 41. Po novém roce máme otevřeno jen pár dní, takže od hostů zatím negativní reakce nejsou. Není to pro ně ale žádné překvapení, protože se o zvýšení DPH mluví už delší dobu. Navíc se netýká jen piva, ale i nealkoholických nápojů, které také podražily,“ shrnul Ladislav Šimek, spolumajitel pivnice a restaurace U Labutě v Přerově . „Mrzuté je jen to, že se pivo v lednu a únoru vždycky pije méně,“ poznamenal.

„Pivo není tím, co by nás živilo. Je mi spíše celkově smutno z toho, jakým směrem se ubírá gastrozóna - do podniků chodí čím dál méně lidí a najít kvalitní personál bývá často problém. Načasování zdražení piva je nešťastné, v prvních měsících roku tržby stojí a každý bojuje o přežití,“ popsal situaci majitel hospůdky v obci na Přerovsku.

Pivovarníci už dříve upozorňovali, že může kvůli zdražení dojít k úbytku konzumentů, poklesu celkové spotřeby piva a odlivu zákazníků. Podobného mínění je i Český svaz pivovarů a sladoven, který se zvýšením DPH u piva nesouhlasil.

„V tuto chvíli pouze sbíráme informace, na přesný monitoring dopadu na jednotlivé provozovny je zatím brzy. Podniky se vydají dvěma směry - zdražení zasáhlo plátce DPH, zatímco kategorie neplátců, která je jasně definována zákonem, je nijak nepocítí. Neplátci DPH jsou podnikající subjekty, u nichž v posledních dvanácti měsících obrat nepřekročil částku dva miliony korun,“ vysvětlil Tomáš Konečný, obchodní ředitel společnosti Pivovary CZ Group, pod niž spadají značky Zubr, Litovel a Holba.