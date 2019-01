Přerovsko -K zdražení vstupného přistoupili od ledna provozovatelé některých kin na Přerovsku. Zatímco například v přerovské Hvězdě se cena za představení zvedla o pět až deset korun, hranické kino Svět vstupenky zatím nepodražilo.

Ilustrační foto | Foto: Martin Třískala

„Cena vstupného je určena distribuční společností a v porovnání s loňským rokem u nás vzrostla o pět až deset korun. Vstupné na filmové představení tak nyní diváka přijde na 90 korun, pokud jde o trháky, tak se pohybuje od 100 do 110 korun,“ informovala provozovatelka kina Hvězda v Přerově Alena Šišková.

K zdražení přistoupil také Brodek u Přerova. „Zvedli jsme vstupné o deset korun. Nyní zaplatí návštěvníci kina za představení padesát korun. Co to udělá s návštěvností, to teprve uvidíme, ale provoz kina je pro nás celkově ztrátový. Ročně na něj přispíváme zhruba 250 tisíci korun,“ uvedl místostarosta Brodku u Přerova František Kovář.

Někde zůstává cena stejná

Ne všechna kina v přerovském regionu však od nového roku zdražila. K zařízením, kde cena vstupného zůstala na stejné úrovni jako loni, patří třeba Lipník nad Bečvou, Tovačov nebo Hranice.

„Ceny se u nás pohybují jako loni, to znamená okolo 60 až 65 korun. Samozřejmě se odvíjejí také od toho, jaký film zrovna nabízíme. Vstupné na některé filmové trháky se totiž může vyšplhat i na 70 korun,“ řekla Dagmar Močičková z kina Svět v Hranicích.

I v lipnickém kině se ceny za filmová představení nezměnily. Tam však došlo k omezení počtu filmových představení.

„Cenu vstupného jsme nenavyšovali. Pohybuje se stále v rozmezí od 60 do 70 korun. Jediné, co se změnilo, je omezení počtu filmových představeních. Kvůli slabší návštěvnosti už nehrajeme denně, ale jen od čtvrtku do neděle,“ popsala situaci ředitelka kina Svět v Lipníku nad Bečvou Věra Škopová.

Doplácí se z obecní kasy

Lipník stejně jako jiná města a obce na provoz kina přispívá nemalou částkou. „Město ročně doplácí na provoz kina zhruba 600 tisíc korun. Přesné údaje za loňský rok zatím nemáme k dispozici, ale podle předchozích let se budou pohybovat přibližně v této výši,“ upřesnila mluvčí lipnické radnice Magdalena Gladišová.

K zdražení vstupného letos nepřistoupily ani Lobodice či Horní Moštěnice. Obce mají obavy, že by se zdražení mohlo odrazit na slabší návštěvnosti kin, proto i když jejich provoz musejí dotovat, cenu vstupného zatím nezvýšily.

„Máme jednotné vstupné. Za návštěvu kina diváci zaplatí třicet korun. K zdražení nedošlo, obec se snaží kulturu podporovat,“ sdělila pracovnice Obecního úřadu v Horní Moštěnici Jiřina Lenhartová.

Lobodice: lístek za 15 korun

Lidovou cenu vstupenky se podaří i letos udržet kinu v Lobodicích. Ta zůstává na ceně 15 korun. „Obec musí provoz kina dotovat, ale máme strach, že kdybychom jej jednou zrušili, tak už se nikdy nerozjede,“ uvedl provozovatel kina v Lobodicích, kde se promítá jednou za 14 dní, Vítězslav Hlavinka.

Za stejnou cenu jako loni mohou usednout do kina také návštěvníci v Tovačově. „Vstupné jsme nezdražovali, pohybuje se v rozmezí od 40 do 60 korun. Na provoz kina se snažíme čerpat příspěvky z různých zdrojů, například z grantů a podobně,“ uvedl provozovatel kina v Tovačově Miloš Navrátil.