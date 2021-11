Zdeňka Dvořáková Kocourková se malování dětských pokojů věnovala mezi lety 2010 a 2019. Před třemi lety přišel poštou na policii v Šumperku anonymní podnět.

Kdosi, kdo se měl vydávat za Zdeňku Dvořákovou Kocourkovou, v něm uvedl, že malířka nemá k námětům, které ztvárňuje, povolení od jejich autorů.

Proč se ženu rozhodla obvinit, komu měla být způsobena škoda a do jaké výše vyčíslila škodu, nechce nyní policie komentovat.

„Jestliže je již případ u soudu, nelze ze strany Policie ČR v této fázi trestního řízení poskytovat k dané kauze jakékoli informace,“ sdělila policejní mluvčí Marie Šafářová.

Trestná činnost měla spočívat v tom, že výtvarnice v sedmadvaceti případech namalovala postavičky z večerníčků do dětských pokojů. Předmětem sporu jsou pohádkové postavy Makové panenky, víly Amálky, Krtečka, včelky Máji, Rákosníčka, Boba a Bobka, ale také postavy z animovaných filmů Hledá se Nemo, Madagaskar, Auta a Spiderman.

„Malování pokojíčků byla to moje srdcovka, nikdy mě neživilo. Obžalovaná jsem pouze za malby, které jsem namalovala v soukromých dětských pokojíčcích. Žádný z údajně závadných obrázků nebyl mnou namalován na veřejném prostranství typu školka, fasáda budovy, zdravotnické zařízení. Známý advokát mi v začátcích mého malování radil, že malování v soukromém pokojíčku nelze považovat za veřejnou produkci, čehož jsem se po celou dobu držela. Přesto je to dnes problém a jsem za to trestně stíhaná,“ uvedla Zdeňka Dvořáková Kocourková.

Újma 282 tisíc korun

Podle trestního zákoníku jí hrozí vězení na šest měsíců až pět let či peněžitý trest. Zákoník tuto sazbu určuje v případech, pokud porušení autorského práva vykazuje znaky obchodní činnosti nebo podnikání. Podle poslední verze znaleckého posudku činí způsobená újma 282 tisíc korun.

Případ se táhne už tři roky. V polovině listopadu jej projednával okresní soud v Šumperku. Případ o měsíc odročil, protože hodlá vyslechnout další svědky.

„V obžalobě státní zástupce navrhnul uložení trestu odnětí svobody při spodním okraji trestní sazby s kratší zkušební dobou a současně uložení peněžitého trestu," uvedl pro web Olomoucká drbna mluvčí šumperského soudu René Braun.

Obhájce Zdeňky Dvořákové Kocourkové Michal Šalomoun již dříve napsal, že se policisté pokoušeli kontaktovat majitele autorských práv kreseb večerníčků, zda se přihlašují s návrhem na náhradu škody za to, že jejich postavičky jsou nakresleny v soukromých dětských pokojíčcích.

Některým autorům se to prý zdálo tak absurdní, že ani neodpověděli, nebo nad tím mávli rukou, že nic nechtějí.

„Našla se ale jistá společnost, která tvrdí, že má autorská práva od jednoho autora. Škodu tato společnost vyčíslila na zhruba 35 tisíc korun za použití postavy v jednom dětském pokojíčku. Osobně jsem o nikom neslyšel, že by za použití Víly Amálky nebo Makové panenky v pokojíčku dal, nebo byl ochoten dát, 35 tisíc korun. Fascinující na celé věci je rovněž to, že porušení práva spatřuje policie i v obrázcích, které jsou autorskoprávně volné. Není totiž možno jakéhokoli lva považovat zrovna za Alexe z Madagaskaru,“ napsal Michal Šalomoun, který je aktuálně kandidátem na ministra pro legislativu.

"Souvislost s komunální politikou"

Zdeňka Dvořáková Kocourková považuje celou kauzu za absurdní. Argumentuje, že ve svých dílech nikoho nekopírovala, ale jen se inspirovala. Celý případ může být precedentní. Kontaktuje ji totiž řada lidí, kteří sami malují, vyřezávají, fotí a někde se inspirují.

„Ptají se, z čeho konkrétně jsem obžalována, aby si sami vyhodnotili, jestli to, co dělají oni, by mohlo být rovněž jednou řešeno u soudu. Začíná mi docházet, že ten precedent je v České republice asi skutečně potřeba, aby bylo jasno,“ uvádí.

A jak celý případ po třech letech vnímá?

„Myslím si, že moje trestní stíhání bylo zahájeno za zcela konkrétním účelem - umlčet mě, odradit mě, zaměstnat mě, diskreditovat mě. Anonymní trestní oznámení bylo na hospodářskou kriminálku v Šumperku podáno na začátku roku 2019, kdy jsem byla pátým rokem opoziční zastupitelkou města Šumperk. Myslím si, že to má přímou souvislost s mým působením v komunální politice,“ uzavírá.