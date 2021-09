Zajímavé putování Za historií přerovských vinohradů nabídl rodinám s dětmi i jednotlivcům Klub českých turistů v Přerově. Během dopoledne ožilo také náměstí Svobody - nedaleký Bezobalový obchod zde totiž uspořádal regionální snídani s workshopy, stromokvízem či jógou.

Několik desítek nadšenců se zapojilo do společné tvorby koberce, který vznikal celé odpoledne ve Wilsonově ulici.

„Měli jsme několik variant, co ve veřejném prostoru udělat, a nakonec zvítězil koberec sounáležitosti, který může lidi propojit výtvarným projevem,“ přiblížila jedna z autorek projektu Helena Netopilová. Akce se konala pod taktovkou Gymnázia Jakuba Škody a ZUŠ B. Kozánka.

Nevšední výzdoba pasáže

Společné malování přilákalo asi padesát účastníků. „Není to jen zábava pro rodiče s dětmi - chceme, aby se zapojily všechny generace. Už si sem přišli něco nakreslit i pánové, do kterých bych to vůbec neřekla, a u nichž bych výtvarné ambice ani nečekala,“ usmála se.

Pouliční výtvarníci mohli zvolit tónovací barvy nebo akryl - někdo přitom vsadil na abstraktní motivy, jiný na osvědčená zvířátka. Do malby koberce se zapojila i Petra Holíková z Přerova. „Malování mě baví, a protože mám ráda kočky, řekla jsem si, že bych je tady zkusila nakreslit, abych je zvěčnila,“ svěřila se.

Pozornost přitahovala i nevšední výzdoba Pasáže, která kdysi patřila k prvorepublikovým chloubám a už řadu let chátrá.

„Napadlo mě vytvořit zelenou oponu z živých rostlin - břečťanu a různých popínavek. Lidé tedy musejí odhrnout zelený závoj, který vytváří jakýsi pomyslný vchod do Pasáže,“ přiblížila autorka nápadu Johana Kratochvílová.

Umění v kavárnách

Právě v Pasáži odstartovala série výstav a koncertů s názvem Umění v kavárnách, do které se zapojila řada umělců.

„Náš koncept je stejný jako loni a nabídne putování po kavárnách, kde čekají návštěvníky výstavy a živá muzika. Chceme představit především fotografy a výtvarníky z regionu. Zastávek je celkem osm,“ popsala Zuzana Štolcová ze spolku „Ne. Jde to.“

Ve Výstavní síni Pasáž mohli lidé obdivovat dřevěné sochy Pavla Tomana a tvorbu Pavla Bezděčky, který se věnuje počítačové malbě. V kavárně Nebe počká jsou k vidění obrazy přerovské rodačky Veroniky Štrbíkové, v Cafe 42 práce Lubomíra Otiska a Kabinet Hvězda nabídl komiksy studentky gymnázia Báry Matějové.

Kavárna Marconi Coffee představila obrazy výtvarníka Martina Čapka, v Kafe od holky zhlédnou návštěvníci fotografie Martina Planky a v Echo Caffé dílo přerovského výtvarníka Aleše Bělohoubka.

Galerie Realit vystavila soubor fotografií autorky Leily, který objevuje budovy s jedinečnou architekturou. K programu se večer připojilo i přerovské kino Hvězda, které uspořádalo setkání Pecha Kucha Night s tématem Návraty.

Účast překvapila

Organizátoři prvního ročníku akce Zažít město jinak si pochvalovali zájem návštěvníků i vydařené počasí.

„Příjemně nás překvapilo, kolik lidí přišlo, přestože je to první ročník. Letošním tématem je Návod k sestavení, to znamená, že lidé mohou přemýšlet nad tím, jak by si své město sestavili tak, aby se jim tady líbilo,“ řekla jedna z duší celého projektu Anna Sypěnová.

„Potěšilo nás, že se na poslední chvíli připojil i evangelický kostel a promítání po setmění s posezením u ohně uspořádala v Kojetínské ulici také organizace Člověk v tísni,“ uzavřela.