Do prvního ročníku akce Zažít město jinak se zapojila i organizace Člověk v tísni, která připravila v Kojetínské ulici posezení u ohně a promítání po setmění.

Do projektu Umění v kavárnách se zapojily kavárny Nebe počká, Cafe42, Kabinet Hvězda, Galerie Realit, Marconi Coffee a Kafé od Holky.

Od 15 do 19 hodin se mohou návštěvníci vypravit do oblíbených přerovských kaváren - sraz je v Pasáži, kde bude vyhrávat hudba.

„Jde nám především o oživení ulic našeho města. Letošní ročník je první, takže doufáme, že se bude líbit a zapojí se do něj hodně lidí,“ řekla jedna z hlavních organizátorek Anna Sypěnová s tím, že veškerý program vytvářejí obyvatelé města a organizace zcela bezplatně a dobrovolně.

Stejně jako Přerovské dvorky se i akce Zažít město soustředí především do přerovských ulic a kaváren. Lidé se mohou těšit na přednášky, hry, jógu, společnou tvorbu, koncerty a další aktivity. Kdy? V sobotu 11. září.

