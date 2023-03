Lidé si přes léto oblíbili i zdejší zahrádku. Otevře se někdy hospůdka, pro kterou se vžil název „Skleník“? A nebo zde vznikne něco nového?

„Provozovatelé neplatili nájem, zkrachovali, takže tato restaurace skončila a je téměř rok prázdná. Dva lidé měli o prostory zájem, ale zatím se nic neděje. Pokud se místo neobsadí, budeme dál vyčkávat a doufat v lepší časy,“ shrnul majitel objektu Vladimír Lavička. Podle něj se měsíční nájemné pohybuje kolem 16 tisíc korun.

Oprava silnice u Vinar začíná, dostala zabrat při stavbě dálnice D1

Zavřená z technických důvodů je dnes i sousední cukrárna Aida a opuštěné jsou rovněž prostory bývalého tetovacího studia v komplexu U Bukáčků.

„Jsme nyní v jednání s novým nájemcem a věříme, že prostory do čtyř až pěti měsíců zase obsadíme,“ uvedla Marcela Bukáčková, manželka majitele komplexu, ve kterém je mimo jiné i restaurace, barbershop, kadeřnictví nebo optika.

„Od začátku jsme nezvyšovali nájem a při součtu inflací jsme na polovině toho, co jsme dostávali tak před patnácti lety. Nic jiného se ale nedá dělat, pokud chceme skladbu provozoven v této části města udržet,“ zhodnotila.

Tvrdá rána po otevření nového nákupního komplexu

Podle jejích slov zasadilo obchodníkům v centru města tvrdou ránu otevření nového nákupního komplexu v Lipnické ulici, kde dnes lidé ve velkém nakupují.

„Jakmile se otevřela Galerie Přerov, zaznamenali jsme první odliv zákazníků. Jsou tam nejen obchody, ale i restaurace a mladé lidi to více táhne tam. Také v novém nákupním centru v Lipnické ulici jsou mraky lidí, protože jsou tam slevové akce. Je to i v myšlení lidí - místo, aby podporovali malé a střední podnikatele, nevědomky podporují velké řetězce, které odvádějí daně jinam,“ shrnula.

Nový ultrazvuk v Přerově zajistí přes 2 tisíce urologických vyšetření ročně

Podle obchodníků dnes zákazníci šetří na všem.

„Jakmile se otevřelo nové centrum v Lipnické, všechno směřuje tam. Od zákazníků to slyšíme pořád. Lidé k nám chodí, ale nenechávají u nás peníze. Obracejí v ruce každou korunu a snaží se na všem ušetřit,“ vylíčila Jana Karolo, zástupkyně vedoucí prodejny papírnictví v Čechově ulici.

Důvody stěhování? I krádeže

Některé obchody se stěhují jinam, jiné zavírají. Kvůli plánované rekonstrukci budovy bývalého Emosu na Masarykově náměstí skončila třeba oblíbená trafika - jediná, která v této části města byla. Uzavřela se i restaurace U Radnice. Například majitelka a provozovatelka Dárky Jasmín v Mostní ulici se koncem ledna rozhodla přesunout jinam - do Čechovy ulice. Důvody jsou ale jiné.

„Pořád mě vykrádali a poslední kapka byla, když mi loni na podzim vybrali z výlohy všechno zlato. Žije tu spousta nepřizpůsobivých a my jsme na to dopláceli. Přestěhovala jsem se do svého a otevřela obchod v Čechově ulici,“ řekla majitelka Blanka Morkusová. Ve zrušených prostorách v Mostní ulici má podle ní vzniknout sklad.

Labutí celebrita Zpěvanka uhynula. Její osud byl pohnutý, přišla o mláďata

Nově obsazené jsou i prostory bývalé cukrárny Třešinka na Masarykově náměstí, do kterých se přesunul second hand z Wilsonovy ulice.

Nových obchodů je jako šafránu

I přes neutěšenou situaci vznikly v centru města i nové obchůdky - po dokončení Rezidence Slunečná v Komenského ulici je v přízemí nové květinářství, ve Wilsonově ulici zase sídlí cestovka. Nové nájemníky mají také nízké budovy mezi radnicí a Blažkovým domem na Masarykově náměstí.

„V jednom objektu je barbershop a jednáme o využití také s jiným nájemcem,“ uvedl náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS), který má na starosti majetek. Podle něj se město snaží vyjít obchodníkům, kteří podnikají v nemovitostech města, vstříc.

„Nám nájemci neutíkají a jejich platební morálka je nadstandardní. Ceny máme ale nastaveny tak, aby pro ně byly přijatelné. Většinu nebytových prostor, které jsou v majetku města, máme obsazených. Lidé v centru zaplatí 1 500 korun za metr čtvereční a rok u hlavních místností a 1 200 korun u těch vedlejších,“ upřesnil Dohnal.

Sdílená kola v Přerově prošla, zastupitelé za SPD byli proti

Město se snaží nájemcům vždy nabídnout upravené prostory. „Jakmile se nějaký prostor uvolní, snažíme se ho zrekonstruovat, a pak znovu pronajmout,“ podotkl. Kvůli dočasnému převedení agendy občanek a pasů se nyní spravují také prostory v Pasáži mezi Kratochvílovou a Palackého ulicí.