Přerov/Olomouc - Vysokoškolský titul jako vstupenka do politiky. I tak by se daly v kostce shrnout výsledky průzkumu, který prováděli tři roky badatelé z kateder sociologie a politologie filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Výzkumníci sbírali data ve 132 městech v České republice s více než desíti tisíci obyvateli. Zjistili, že mezi zastupiteli ve městech převažují vysokoškoláci - vedou přitom učitelé, inženýři a podnikatelé.

Z analýzy Přerovského deníku vyplynulo, že přímo v Přerově jsou hojně zastoupeni i lékaři. Dva ze zastupitelů se navíc pyšní titulem RSDr., který za éry komunismu získávali absolventi vysoké školy politické.

„Výzkum takového rozsahu se v republice dosud neprováděl, dříve byli totiž osloveni jen starostové měst a obcí. Nyní ale zastupitelé vyplňovali dvanáctistránkový dotazník, takže máme k dispozici podrobné údaje. Protože se podobné výzkumy zpracovávají ve dvaceti evropských zemích, můžeme naše výsledky porovnat i se zahraničím,“ řekl Dan Ryšavý z katedry sociologie a andragogiky, který je jedním z tvůrců analýzy.

V tuzemsku ojedinělý průzkum je součástí mezinárodního projektu „Proměny městských zastupitelstev v evropské perspektivě“. Ukázal, že zastupitelé byli většinou zvoleni na kandidátkách celostátních stran, práci v komunální politice vykonávají v průměru 7,6 roku a jejich působení je někdy trochu dědičnou záležitostí.

Z bádání třeba vyplynulo, že přibližně dvě třetiny městských zastupitelů a více než čtyři pětiny zastupitelů z městských částí jsou členy politických stran a hnutí. „Funkce na vyšších stranických úrovních vykonává pětina respondentů. Do některé politické strany vstoupila před rokem 1990 asi třetina reprezentantů měst a pětina zastupitelů z městských částí,“ dodal Ryšavý.

A jaká je situace v Přerově?

Přerovský deník zjistil, že v mnoha směrech kopíruje celostátní model. Také mezi přerovskými zastupiteli je nejvíce inženýrů. Z celkového počtu pětatřiceti tvoří inženýři téměř třetinu – je jich totiž hned deset. Držitelem titulu inženýr je třeba primátor a senátor Přerova Jiří Lajtoch (ČSSD), ale také dva opoziční zastupitelé Martin Kolařík a Richard Šlechta (SpP).

„Myslím, že titul nehraje roli. Mě do politiky přivedlo to, když se měl na hřišti ve škole Svisle v Přerově začít stavět Penny market,“ komentuje známou přerovskou kauzu zastupitel Richard Šlechta, který založil před lety spolu s odpůrci stavby marketu nejprve občanské sdružení Občané proti Penny marketu a později stranu Společně pro Přerov.

„Na začátku brojíte proti nějakému zlu a pak už nastoupíte do vlaku, ze kterého se nedá vystoupit,“ dodal Šlechta.

Velké zastoupení mezi politiky v Přerově mají i lékaři – těch je totiž pět a zastupují široké spektrum oborů. Je mezi nimi dětská lékařka, bývalá primářka dětského oddělení přerovské nemocnice, ale i uznávaný onkolog či dva praktičtí lékaři.

„Proč je mezi politiky tolik lékařů? Mají možná pocit, že tak jako pomáhají léčit jednotlivce, můžou léčit i společnost. Protože individuálně toho moc nedosáhneme, vstupujeme do komunálního dění. Já bych se ale o politiku zajímal, i kdybych lékař nebyl,“ přiznal zastupitel Michal Chromec z Přerovské koalice, který je už mezi komunálními politiky ostříleným matadorem.

Velký podíl v zastupitelstvu mají i učitelé. Za katedrou v minulosti stanula třeba náměstkyně primátora Elena Grambličková (ODS), učitelskou kariéru mají za sebou i poslanec a bývalý místostarosta Přerova Zdeněk Boháč (ODS) nebo náměstek primátora Josef Kulíšek (ODS).

„Obecně se dá říct, že lékaři i učitelé přicházejí do styku s veřejností více než jiné profese. Pokud je učitel na svém místě a respektují ho rodiče i žáci, má předpoklady v politice uspět,“ myslí si náměstkyně primátora města Elena Grambličková (ODS), která dříve působila jako ředitelka na Základní škole Svisle.

Město Přerov však má i své specifikum - dva členové zdejšího zastupitelstva mají titul doktor politických věd - RSDr., který mohli lidé za éry komunismu získat na vysoké škole politické. Tímto titulem se pyšní třeba krajský a městský zastupitel Josef Nekl (KSČM) nebo přerovský poslanec Jindřich Valouch (ČSSD).

„Řada lidí už dnes ale ani neví, co titul doktor politických věd vlastně znamená. Téměř nikdo už ho totiž nepoužívá, snad s výjimkou komunistů. Někteří se za něj dokonce v devadesátých letech styděli – třeba přerovský poslanec Jindřich Valouch. Ten začal dokonce místo titulu RSDr. užívat zkratku Dr.,“ řekl olomoucký politolog Pavel Šaradín.

Podle jeho názoru je ale obecně jakýkoliv titul při vstupu do politiky devizou. „Jakékoliv vysokoškolské vzdělání pomáhá. Lidé na to slyší. Když voliči nevědí, co titul RSDr. znamená, považují politika za obyčejného doktora,“ uzavřel Šaradín.