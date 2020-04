Zastupitelé se sešli v Městském domě po delší odmlce a za mimořádných opatření kvůli obavám z nákazy koronavirem. Seděli u stolků po jednom ve dvoumetrových odstupech a do velkého sálu neměla přístup veřejnost. Diskutující mohli vznášet dotazy pouze z malého sálu.

Některé lavice ale zůstaly prázdné, protože ne všichni zastupitelé souhlasili s tím, aby se jednání konalo. Své výhrady k načasování zasedání otevřeně vyjádřila třeba Helena Netopilová z SpPP.

Záměr na úplatný převod chátrajících nemovitostí na Masarykově náměstí, ale třeba i objektu bývalé školky v Žeravicích nebo budovy v Palackého ulici 25 předložil na jednání náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

„Situace je neudržitelná a řada objektů v majetku města je v havarijním stavu,“ shrnul důvody toho, proč se chce Přerov budov zbavit.

Podle něj město dlouhodobě doplácí na jejich provoz - a na opravy nemá peníze.

Radní v této souvislosti navrhli založit rezervní účet, účelově vázaný na obnovu majetku obce.

Stejně jako v minulosti se ale i nyní záměr prodat budovy na Masarykově náměstí setkal s kritikou opozice.

„Zásadně nesouhlasíme s prodejem nemovitostí na náměstí T. G. Masaryka. Našemu klubu přijde snaha rozprodat samotné centrum Přerova jako řízená destrukce,“ přednesl stanovisko přerovské Trikolóry (dříve Za prosperitu) František Jan Hrabina. Ten nazval budovy na náměstí rodinným stříbrem.

Není to stříbro, spíš koule u nohy

Mnozí zastupitelé si ale myslí pravý opak.

„Není to ani tak naše rodinné stříbro, jako spíše koule u nohy. Když se založí rezervní fond a prostředky, které půjdou z prodeje těchto budov, se vloží do něj, nemám nic proti tomu zbavit se nepotřebného majetku,“ konstatoval zastupitel Marek Dostál.

Podobného mínění je i Bohumír Střelec (ANO).

„Nemyslím si, že je to rodinné stříbro, alespoň ne většina budov. Pokud je oceníme, možná zjistíme, že o to kvalitní rodinné stříbro nebude mít nikdo zájem. Buď nám to spadne na hlavu, nebo budeme muset investovat desítky milionu korun v rámci oprav,“ soudí.

V diskusi vystoupil i občan Martin Čechál, který se záměrem nesouhlasil.

„Pokud město prodá svůj nemovitý majetek, přijde o vliv na jeho budoucí využití. Po nákupu budovy na náměstí T. G. Masaryka 16, které se říká Emos, může město vlastnit větší část budov na náměstí. Nevím, proč toho město nechce využít,“ divil se.

I přes námitky ale nakonec pro materiál zvedla ruku nadpoloviční většina všech přítomných.