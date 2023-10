„V souvislosti s chystaným zákonem o podpoře nájemního bydlení je připravován dotační program. Ministerstvo pro místní rozvoj zároveň avizuje, že bude nadále podporovat družstevní bydlení, které je pod obcemi. Chceme být připraveni na možné dotační programy, a proto hodláme na jednání zastupitelstva v prosinci nastínit směr, kterým se vydáme. Obě varianty, které jsou ve hře, ale počítají s tím, že bude mít město Strojař ve svém vlastnictví,“ konstatoval Dohnal.

„Průběžně nás oslovují developeři, kteří by měli o objekt zájem, ale odkazujeme je na prosincové zastupitelstvo. Jsou jen dvě cesty, jak nabídnout středně příjmové skupině občanů adekvátní bydlení, aby na ně lidé dosáhli - družstevní bydlení a dotační programy,“ zmínil.

Zastupitel za SPD Michal Dokládal kritizoval fakt, že při výcviku armády došlo ve Strojaři k požáru. „Armáda prodala městu budovu za více než 42 milionů korun s tím, že ji nepotřebuje. Teď v ní ale provádí nácviky, během kterých dochází k poškozování majetku města. Myslím, že by se to mělo zastavit, protože kde hořelo jednou, může hořet znovu,“ vyjádřil svůj názor. „Budova by mohla sloužit jako bydlení pro mladé a seniory. V přízemí by byly služby - kadeřnictví, cukrárna nebo posilovna, nahoře zase startovací byty,“ uvažoval nahlas.

Přerovský primátor Petr Vrána (ANO) opozici ujistil, že se podmínky využití objektu policií k výcviku změní. „S policií jsme uzavřeli dodatek ke smlouvě o výpůjčce s tím, že se užívání objektu omezí pouze na policii. Řešili jsme i snížení hlučnosti, protože si na to hluk obyvatelé ulice Velká Dlážka stěžovali. Výcvik tedy bude, ale v omezené míře a bez použití hlučných zařízení,“ řekl primátor.

Pirátská zastupitelka Lenka Jüngling informovala, že už se pod petici za zachování Strojaře a vyhlášení referenda, které by řešilo otázku jeho využití, podepsalo přes dva tisíce lidí. Opozice podle ní vyčká na výsledek prosincového jednání zastupitelstva, na kterém chce vedení města předložit svou vizi na využití Strojaře, a pak se rozhodne, zda bude ve sbírání podpisů dál pokračovat.

„Protože neprošel náš návrh na zřízení výboru, musíme se nejprve domluvit na dalším postupu. Co víme jistě, je fakt, že čistě developerský projekt může zvelebit nábřeží, ale nebudou v něm cenově dostupné byty pro naše občany. Potýkáme se s velkým úbytkem obyvatel - a jakou jinou motivaci můžeme lidem nabídnout, než tu, že jsou zde byty, ve kterých by mohli bydlet. Město navíc může ovlivňovat cenu nájemného,“ podotkla Lenka Jüngling.